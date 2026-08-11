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Габриела Петрова: Гледам смело към финала

bnt avatar logo от Калин Гугов
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Чете се за: 02:10 мин.
Лека атлетика
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Сигурна съм, че имам още какво да извлека, отбеляза лекоатлетката, която заслужи финал в тройния скок.

габриела петрова гледам смело финала
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Габриела Петрова не скри своето задоволство от класирането си на финала в тройния скок на европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, което БНТ излъчва. За българката това е четвъртият път, в който ще се бори за медал на шампионат на Стария континент във въпросната дисциплина, като по нейните думи задача е изпълнена.

Пред БНТ Петрова, която финишира на девето място в квалификациите с 14.11 метра, коментира, че вече гледа смело към финала.

„Да, това е моят четвърти финал на европейско. Доволна съм, целта е изпълнена. Задачата беше да се класирам на финала. Имаше някакви неточности в двата опита, но това вече няма значение. Ще го изкоментираме с треньора, реших, че резултатът е достатъчен, за да спра след втория опит и да се съхраня. Гледам смело към финала“, започна тя.

Първият опит беше изцяло без да скачам 14 метра, така че съм сигурна, че има още какво да извлека от себе си. Надявам се да го направя по най-добрия начин, там вече е или всичко, или нищо. Напрежението сега падна, защото при мен квалификацията винаги е по-изнервена от самия финал. Три опита са, мъчим се да го направим по най-добрия начин“, добави опитната лекоатлетка.

На въпрос, свързан с това какво трябва да промени за предстоящия финал, пловдивчанката отговори така:

Трябва да бъда по-смела и мисля, че нещата ще се получат по-добре. Много се радвам, че двете с Александра успяхме да намерим място в този финал. В четвъртък да се радваме на хубави успехи“, каза Петрова.

Повече от интервюто с Габриела Петрова гледайте във видеото!

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#Европейско първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026 #Габриела Петрова

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