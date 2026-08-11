Александра Начева: Моята цел е да си подобря класирането

Александра Начева се цели в по-добро класиране в тройния скок на европейското първенство в Бирмингам, което БНТ излъчва. Българката премина успешно квалификациите с резултат от 14.13 (1.6) още в своя първи скок.

Пред БНТ Начева се надява този път да се окичи с медал, тъй като преди две години на шампионата в Рим финишира на четвърто място на финала, оставайки на крачка от медалите.

“Тук няма минимум и максимум, за мен има премината квалификация. И двете с Габи се справихме успешно, мисля, че на финала можем да отидем с малко по-освободена глава и да покажем какво сме подготвили“, бяха първите думи на една от родните представителки.

„Самата аз даже се изненадах от това, че покрих норматива още при първото ми стъпване, понеже опитът беше без дъска. Даже не знам колко отзад беше след фаула. Да, доволна съм от него. След това започнахме да експериментираме, за да видим къде имаме още аванс, най-вече в разбега. Надявам се на финала да сме напаснали напълно нещата и всичко да мине по план“, добави тя.

Пловдивчанката бе лаконична относно това какви корекции трябва да направи за финала на първенството във въпросната дисциплина.

„Предстои да го изговорим това с моя треньор.“

„Няма как моята цел да не е да си подобря класирането отпреди две години, когато останах на крачка от медал. Много ще съм щастлива, ако го постигна. Много ми се иска, но сме много близо като резултати всичките 12 състезателки. Всичко ще е въпрос на късмет, психика и на това да покажеш най-доброто от себе си в точния момент“, отбеляза Начева.

Повече от интервюто с Александра Начева гледайте във видеото!