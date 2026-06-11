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Пловдив отново събира елита на световното гребане

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Градът организира пореден престижен турнир.

гребане Пловдив
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Пловдив отново ще прикове вниманието със световното първенство по гребане. Градът домакинства във 2-ия кръг от световната купа, който ще се проведе от 12 до 14 юни.
Пловдив е бил домакин до сега на общо 14 световни европейски първенства, което го превръща в един от най-предпочитаните от световната федерация.

„Печелим тези домакинства с перфектния канал, с който разполагаме. Както и с добрия екип, който организира първенствата. Нямаме забележка, всичко е така, както трябва да бъде. Тези неща ни водят към успеха“, каза пред БНТ Иван Попов, председател на организационния комитет.

Подробности вижте във видеото!

#световна купа по гребане в Пловдив

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