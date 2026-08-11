23 села, един лекар: Кой се грижи за здравето на възрастните хора в Невестино?

Един общопрактикуващ лекар обслужва жителите на 23 села в община Невестино, където живеят близо 2000 души. Голяма част от населението е възрастно, а за хората от отдалечените населени места достъпът до медицинска помощ е сериозно предизвикателство.

Някои от селата се намират на около 35 километра от кабинета на единствения общопрактикуващ лекар д-р Антон Стоенев. Той работи в района повече от 26 години и разказва, че ежедневно трябва да преодолява сериозни разстояния, за да достига до пациентите си.

„Много е трудно, защото регионът е много труден. Отделно, че са 23 села. Отделно селата са разположени на махали. Снабдил съм, имам два джипа високопроходими и мотоциклет, който се налага. Примерно две леки коли“, разказа д-р Стоенев.

До 2015 г. в общината са работили трима лекари, но след закриването на две практики той остава единственият общопрактикуващ лекар в района. Това води и до намаляване на средствата, с които разполага практиката му, и до съкращаване на помощния персонал.

„До 2015 г. тук на територията на общината бяха три лекарски практики. Но в 2015 г. резидото видя, че оставам самичък тук на общината и вече закри две по-крайни лекарски практики. Оттам средствата намаляха наполовина. Аз имах около трима фелшери, с които обслужвах района, и аз, четири човека. Но тъй като намалиха парите наполовина и аз се наложи да съкратя фелшерите. Сега в момента имаме един парамедик, който обикаля и един фелшер, който ходи в едно село само“, каза лекарят.

За възрастните хора от отдалечените села пътуването до кабинета е особено трудно заради липсата на транспорт.Затова лекарят често сам посещава пациентите си по домовете, когато случаят го налага. Проблемът обаче не е само в достъпа на пациентите до лекар. Самият д-р Стоенев няма постоянен заместник, когато се налага да отсъства.

„Нямам заместник. Тая година по 5 - 6 дни почивам лятото, до сега. В началото на десетина години и въобще не съм почивал“, каза лекарят.

Според него именно тежките условия са една от причините младите лекари да не искат да работят в такива райони.

Той смята, че държавата и общините трябва да осигурят по-добри условия за работа, за да се привлекат млади специалисти.

По думите му районът може да остане без общопрактикуващ лекар, ако той се откаже.

Вижте повече в прякото включване на Слави Илиев.