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Разширяване на енергийното сътрудничество и по-добра свързаност обсъдиха външните министри на България и Турция

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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Разширяване на енергийното сътрудничество и по-добра свързаност обсъдиха външните министри на България и Турция
Снимка: БТА
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Разширяване на енергийното сътрудничество, по-добра свързаност и нови съвместни инфраструктурни проекти обсъдиха външните министри на България и Турция в София.

Велислава Петрова и Хакан Фидан потвърдиха ангажимента на двете страни за по-тясно партньорство в енергетиката, сигурността и икономиката. По темата за договора с „Боташ“ и двамата министри заявиха, че продължават разговорите между компетентните институции за намиране на решение. Сред акцентите в разговора бяха управлението на миграцията, сигурността по общата граница и развитието на транспортните коридори в региона.

Велислава Петрова - министър на външните работи на Р. България: "Ще работим съвместно за гарантиране на сигурността по външните граници на Европейския съюз. Границата между България и Турция е една от най-натоварените в света и трябва да продължим да работим заедно за нейното ефективно управление. Оставаме ангажирани с укрепването на координацията по управлението на миграцията, борбата с тероризма и противодействието на трансграничната престъпност."

Хакан Фидан - министър на външните работи на Р. Турция: "Потвърдихме общата си воля за изграждане на нов граничен контролно-пропускателен пункт и за увеличаване на капацитета на съществуващите гранични съоръжения. Благодаря на българските власти за подкрепата при преминаването на турските граждани, които през летния сезон пътуват между Европа и Турция."

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