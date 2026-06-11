Разширяване на енергийното сътрудничество и по-добра свързаност обсъдиха външните министри на България и Турция

Разширяване на енергийното сътрудничество, по-добра свързаност и нови съвместни инфраструктурни проекти обсъдиха външните министри на България и Турция в София.



Велислава Петрова и Хакан Фидан потвърдиха ангажимента на двете страни за по-тясно партньорство в енергетиката, сигурността и икономиката. По темата за договора с „Боташ“ и двамата министри заявиха, че продължават разговорите между компетентните институции за намиране на решение. Сред акцентите в разговора бяха управлението на миграцията, сигурността по общата граница и развитието на транспортните коридори в региона.

Велислава Петрова - министър на външните работи на Р. България: "Ще работим съвместно за гарантиране на сигурността по външните граници на Европейския съюз. Границата между България и Турция е една от най-натоварените в света и трябва да продължим да работим заедно за нейното ефективно управление. Оставаме ангажирани с укрепването на координацията по управлението на миграцията, борбата с тероризма и противодействието на трансграничната престъпност."