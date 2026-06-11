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Историята на стадион "Ацтека"

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Спорт
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Легендарното спортно съоръжение е видяло един от най-великите моменти.

Историята на стадион "Ацтека"
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Стадион „Ацтека“ в Мексико Сити е едно от най-емблематичните места в света. Спортното съоръжение, което ще приеме мачовете от световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико, носи легендарен и исторически статут. Именно на въпросния стадион ще бъде открит Мондиал 2026, като мексиканците ще срещнат Южна Африка тази вечер от 22:00 часа българско време. От 20:30 ч. ще започне и предаването „Трето полувреме“.

„Атека“ е видял мачове от Олимпийските игри през 1968 година. Световните титли на Пеле през 1970 г. и на Диего Марадона през 1986 г. Голът „Божията ръка“ и голът на века са вкарвани на това съоръжение именно от Марадона.

Повече исторически факти можете да видите от специалния ни пратеник Бюлент Мюмюнов във видеото!

БНТ ще излъчи всички 104 мача от световното първенство.

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#стадион "Ацтека" #Мондиал 2026

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