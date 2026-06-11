Министърът на отбраната: До момента сме оказали помощ на Украйна за над 200 млн. евро

Не е имало ново искане за военна помощ от страна на Украйна, откакто е на власт новото правителство. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, който наблюдава заключителния етап на международното учение "Ответен удар" на полигона "Корен".

Стоянов заяви, че до момента помощта, която сме оказали на Киев, е за над 200 милиона евро.