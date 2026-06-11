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Министърът на отбраната: До момента сме оказали помощ на Украйна за над 200 млн. евро

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Не е имало ново искане за военна помощ от страна на Украйна, откакто е на власт новото правителство. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, който наблюдава заключителния етап на международното учение "Ответен удар" на полигона "Корен".

Стоянов заяви, че до момента помощта, която сме оказали на Киев, е за над 200 милиона евро.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Няма как да се предостави информация какво точно е дадено, това е класифицирана информация. Но по различни механизми до момента са предоставени веднъж 3 млн. евро и веднъж над 200 млн. евро, добре е да се знае, че част от тези пари бяха изразходвани за покриване на дефицита. Откакто съм в Министерството на отбраната няма искане за нова помощ, възможно е такова да постъпи на среща, която ще проведем с посланика."

#Димитър Стоянов #министър на отбраната

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