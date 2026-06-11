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Полицията пази черешовите масиви, производителите се оплакват от лоша реколта

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Благоевград
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череши 150 производители оплакват ниска изкупна цена липса берачи

Започва специализирана операция по охраната на реколтата от череши в Кюстендил, Невестино, Трекляно и Бобов дол. Полицията ще следи и да не се налага натиск върху изкупни цени на производителите. Проблемите пред стопаните обаче не се изчерпват само с опазването на реколтата.

Черешовата кампания в кюстендилско започва под денонощно полицейско наблюдение.

гл. инсп. Боян Миленков, началник на Районно управление – Кюстендил: "Рисковете са предимно свързани с посегателство над селскостопанската продукция. Охраната се извършва чрез обход на черешовите масиви и автопатрули по пътищата около тези масиви."

От полицията казват, че кражбите вече са рядкост. По-сериозният проблем обаче тази година е слабата реколта заради студовете.

Кирил Димитров, черешопроизводител: "Пускаме ги около 2 евро, обаче заявки немаме засега кой знае какви. Некои от късните сортове повече загинаха."

А по-малко плод означава и по-малко работа. Но и по-малко пари за стопаните.

Цветанка Манзурова, черешопроизводител: "Работниците ни искат 1 евро за бране. 1 евро за бране няма да дадеме, в това да са сигурни. 30 цента за бране."

А сметката на берачите също не излиза в тяхна полза.

Тодор Георгиев: "Не можеш да набереш повече от 50 килограма. И по 30 цента си направите сметка, че са 15 евро."

Производителите все по-често търсят купувачи директно на място, вместо за разчитат на изкупвателни пунктове. Надеждата им е тази година да опазят не само реколтата си, но и печалбата от нея.

#операция по опазването #черешова реколта #работници #производители

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