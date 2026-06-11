Започва операция по охраната на реколтата от череши в Кюстендилско - Невестино, Трекляно и Бобов дол. Полицията ще следи и да не се налагат силово изкупни цени на производителите.

гл. инсп. Боян Миленков, началник на Районно управление - Кюстендил: "Рисковете са предимно свързани с посегателство над селскостопанската продукция, основно към настоящия момент черешовия плод. Поради тази причина е предприета операция на територията на областната дирекция, по-конкретно на територията на Районно управление Кюстендил и Бобовдол, която включва и четирите общини Невестино, Трекляно, Бобов дол и Кюстендил. Операцията се провежда съвместно със сили на Районно управление Кюстендил, дирекция "Жандармерия", СОБТ и Главна дирекция "Гранична полиция", тъй като черешовите масиви са на голяма територия изискват по-голям човешки ресурс."

През последните години кражбите са намаляли драстично, а охраната се осъществява денонощно, има патрули, пунктове за контрол на МПС -та и товари. А как точно ще бъде организирана всъщност самата охрана? Тя ще бъде и на черешовите масиви, не само на пунктовете, нали така?

гл. инсп. Боян Миленков, началник на Районно управление - Кюстендил: "Тази година, като цяло, пунктовете са по-ограничени. Производителите предпочитат да си ги предават директно в преработвателни предприятия или на прекупвачи директно от мястото на брането. По тази причина ние така или иначе осъществяваме контрол на пунктовете, съгласно заповедта на кмета на Костендил, с което са определени местата за изкупуване на череши, но те са по-малко. Но охраната се извършва чрез обход на черешовите масиви и автопатрули по пътищата около тези масиви."

Имало е и срещи със земеделските стопани и кметовете на населени места, в чиито населени места има черешови масиви, както и собствениците и управители на преработвателните предприятия, които изкупуват череши, на които те са били уведомени по какъв начин ще се извършва охраната, както и каква е бързта връзка с полицаите, ако има проблем, посегателства или нарушаване на обществения ред.

Специализираната операция ще продължи до 8 юли, а благодарени на засиленото полицейско присъствие през последните години, може да се каже, че са предотвратени и случаите с насилство на определяне на по-ниска цена от прекупвачите.

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