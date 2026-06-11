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Започва асфалтирането на участъци от алтернативното трасе Пампорово - Смолян

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
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Чете се за: 02:17 мин.
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Започна асфалтиране на участъци от алтернативното трасе над свлачището в Пампорово. Заради работата, през деня е въведена временна забрана за движение на автомобили от 8.30 до 17.30 часа.

Движението по трасето беше пуснато в началото на седмицата, но в момента се полага нов пласт асфалт. Всички дупки в този участък вече са изкърпени. Временната забрана да движение е по молба на фирмата, която извършва ремонтните дейности:

Николай Мелемов, кмет на Смолян: "Вчера беше наложително да се спре движението, да могат да си свършат работа, така че това аварийно трасе, бих го нарекал, вече е готово. И тук искам да почертая, за всички туристи, тъй като имаме оплакване в туристическия бранш за отменени резервации, пътят се удължава с 10 км, с 10 минути, изобщо не трябва да притеснява хората, които искат да дойдат тук."

Статутът на пътя не е променян, той си остава селскостопански горски път, което означава, че не навсякъде ще се полага асфалт.

Николай Мелемов, кмет на Смолян: "Въпросът е да е проходим за леки коли, за хората, които работят на Пампорово, да могат ежедневно да минават от тук. Но това е временен вариант, както казах."

Ремонтът се прави аварийно, засега не е поставян въпросът с плащането. Все още не е отменено и бедственото положение в общината. За момента не се предвижда другият общински горски път, който минава от долната страна на свлачището, да бъде използван, поради липса на средства за ремонта му.

От пътното управление в Смолян обявиха, че за да започнат реална работа по укрепване на свлачището, което прекъсна пътя между Смолян и Пампорово, ще трябва да минат поне 7 месеца.

Вижте още в прякото включване на Величка Петкова

#свлачището #път #Пампорово

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