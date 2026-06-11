Времето в четвъртък: Жълт код за интензивни валежи и мощни гръмотевични бури

След слънчевото начало на деня, в часовете следобед и преди полунощ ще има и валежи. Предупреждение за значителни количества, мощни гръмотевични бури е обявено в Западна и Централна България. Ще има условия и за градушки. Максималните температури слабо ще се понижат и ще бъдат между 28° и 33°, в София – около 28°.

По Черноморието ще бъде слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22° и 26°. Температурата на морската вода е 22° - 23°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Преди обяд в планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Значителни ще са валежите в района на Централен Балкан и Рило-Родопския масив. Ще духа слаб до умерен вятър от западната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра – около 14°.

В петък с усилване на вятъра от северозапад, а в Източна България по-късно през деня – от североизток, ще започне да нахлува хладен въздух. По линията на преминаващия студен фронт се повишава вероятността валежите и гръмотевичните бури да са много интензивни, а количествата на валежите в източната половина от Северна България и на места в Южна, да са значителни. Температурите ще се понижат значително и максималните ще са между 20° и 25°.

През нощта срещу събота и рано сутринта интензивни валежи, значителни по количество ще има все още главно в Източна България. В събота до вечерта валежите ще намалеят, вятърът ще бъде предимно от северозапад, до умерен. В неделя ще има и слънчеви часове, но след обяд на места отново ще превали краткотраен дъжд, ще прегърми. Температурите ще се повишат.

В началото на следващата седмица вероятността за краткотрайни валежи, главно в Рило-Родопската област, остава повишена.