Спецакции срещу наркоразпространението в София (СНИМКИ)

Три спецоперации срещу наркоразпространението в София. При опит да бъде задържан дилър е блъснал две патрулки след гонка. От МВР заявиха, че няма пострадали техни служители.

В квартал "Бояна" беше разбита модерна наркооранжерия. В специални помещения на третия етаж на къща са открити над 200 стръка от вида на канабиса. Разследващите са открили цялостна система за отглеждане на наркотика. Има задържан, който е известен на органите на полицията. Наркотикът в лабораторията е бил с цел разпространение на територията на София. От СДВР не уточниха колко дълго е работила наркооранжерията.

ст. комисар Николай Пелтеков - директор на СДВР: "В хода на провеждането на полицейската операция установеното лице е задържано непосредствено до самата оранжерия за отглеждане на наркотичното вещество. По първоначална информация над 200 стръка от вида на канабис има налични в самата лаборатория. Известен е на МВР за престъпления свързани с прокарване в обращение на неистински парични знаци."

снимки: БТА