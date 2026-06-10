Протест в столичния район "Красно село" заради некачествени ремонти

Протест в район "Красно село" заради извършване на некачествени ремонтни дейности. Исканията на протестиращите са за оставката на кмета на района Цвета Николаева и зам. кмета Сотир Иванов.

До недоволството на протестиращите се стигна, след като през месец май в квартал "Лагера" жители демонтираха опасен баскетболен кош на наскоро ремонтирано игрище.

Радослав Иванов: "Това беше поредният случай, в който жителите на район "Красно село" видяхме, че нещата не се случват по начина, по който ние очакваме и искаме. Има вече насъбрало се съмнение, в това как се изпълняват проектите, които прави нашата община."

Според общината е махнат от гражданите преди обектът да бъде приет, а според протестиращите, ремонтните дейности, извършени в район "Красно село" през последните две години, са некачествени, а някои се забавят с месеци.

Иван Голев: "Училището е на над 100 години. Ние от повече от 7-8 години сигнализираме за рушаща се фасада. 2024 година, февруари месец, районната администрация започна процедура по изготвяне на проект за основен ремонт. Този проект и към днешна дата не е готов, като срокът му на изпълнение беше април месец 2026 година."

Протестиращите са категорични, че ще продължат да изразяват недоволството си, ако исканията им не бъдат чути.

Автор: Яна Тодорова, стажант-репортер