МЗ: 45 млн. евро в сектор "Здравеопазване" не могат да бъдат усвоени по ПВУ

45 млн. евро в сектор "Здравеопазване" не могат да бъдат усвоени по ПВУ. Това обявиха от здравното министерство. Затова с изменението на плана средствата са извадени от цялата инвестиция.

Здравният министър Катя Ивкова обяви, че общата стойност на проектите е близо 579 млн. евро, а към май са усвоени 256 млн. евро. Останалите около 230 млн. евро се очаква да бъдат усвоени до 31 август - крайният срок за изпълнение на проекти по ПВУ.

Ивкова отбеляза, че повечето от проектите са свързани със строително-монтажни работи, които са били една от основните причини за забавянето им, а множество тръжни процедури са били преобявявани.

По думите ѝ напредъкът от последните години е минимален. За да бъде спасена инвестицията за спешната помощ по въздух, оперативните бази за хеликоптерите ще бъдат изградени със средства от държавния бюджет.