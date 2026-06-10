МЗ: 45 млн. евро в сектор "Здравеопазване" не могат да бъдат усвоени по ПВУ

45 млн. евро в сектор "Здравеопазване" не могат да бъдат усвоени по ПВУ. Това обявиха от здравното министерство. Затова с изменението на плана средствата са извадени от цялата инвестиция.
Здравният министър Катя Ивкова обяви, че общата стойност на проектите е близо 579 млн. евро, а към май са усвоени 256 млн. евро. Останалите около 230 млн. евро се очаква да бъдат усвоени до 31 август - крайният срок за изпълнение на проекти по ПВУ.
Ивкова отбеляза, че повечето от проектите са свързани със строително-монтажни работи, които са били една от основните причини за забавянето им, а множество тръжни процедури са били преобявявани.
По думите ѝ напредъкът от последните години е минимален. За да бъде спасена инвестицията за спешната помощ по въздух, оперативните бази за хеликоптерите ще бъдат изградени със средства от държавния бюджет.
Катя Ивкова, министър на здравеопазването: "Всички трябва на много бързи обороти сега за 3 месеца да свършат това, което не е свършено за последните 3 години."
Иван Господинов, дирекция "Изпълнение на проекти, програми и стратегии" в МЗ: "От тези 45 млн., за които всъщност стана дума и се опитваме да обясним какво влиза в тях, както вече разбрахме 6 млн. са стойността на оперативните бази по инвестицията за хеликоптерите. Почти 39 млн. с ДДС стойността на апаратурата за 17-те болници за инвестицията за строук центровете, група първа и остават единствено още стойността на КОЦ - Русе, която беше осигурена за изграждането на техния бункер, коят ое около 750 хиляди евро, стойността на сградата за монтажа на циклотрона в онкологията УСБАЛОЗ те и двете са с КОЦ - Русе за първа инвестиция, 241 хиляди евро. Това са сумите, които не могат да бъдат усвоени."