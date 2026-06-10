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Спорът за плаж "Бутамята": Какво е бъдещето на терена край Синеморец?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Акт за административно нарушение, въпроси около проведения търг и продължаващ обществен спор за бъдещето на терена край плаж Бутамята в Синеморец. Екоинспекцията в Бургас установи, че са извършвани подготвителни дейности преди приключване на необходимите процедури.

Случаят предизвика реакции както заради установените нарушения, така и заради обществения интерес към начина, по който ще се използва теренът. От Община Царево уверяват, че на мястото няма да има строителство. Междувременно Окръжна прокуратура – Бургас се самосезира по случая и разпореди две проверки. Те ще обхванат както процедурата по отдаването му под наем, така и законосъобразността на издадените административни актове.

На фирмата, спечелила търга, вече е връчен акт за нарушение, заради започнати подготвителни дейности преди приключване на необходимите процедури.

Павел Маринов, директор на РИОСВ-Бургас: “Нарушенията са във връзка с изкопаване на ров на поляната, където имат намерение да осъществят проекта. Има електрически табла и поставена лека ограда около имота. Всичко това е направено в нарушение.”

По повод съмненията за евентуална свързаност между кандидатите в търга, от Община Царево твърдят, че процедурата е законосъобразна.

Марин Киров, кмет на Община Царево: "Разгледани са абсолютно всички документи и няма основание да се счита, че има нарушение на процедурата. Има две подадени оферти, единият от кандидатите не отговаря на условията.”

Спорове предизвика и годишния наем от 6700 евро за 35 декара общинска земя.

Марин Киров, кмет на Община Царево: “Определена е по действащите правила на Общински съвет, съобразено с новата наредба и отчитайки факта, че това е една нова материя без трайна практика и не е ясно дали въобще ще има интерес към тази дейност.”

Към момента дружеството има право само да стопанисва терена. На входа обаче е поставено съобщение с покана към посетителите. Все още мястото не е официално открито, но въпреки това посетители с кемпери, каравани и палатки могат да се настанят безплатно.

А самонастанили се туристи с кемпери не липсват.

Петер, турист от Чехия: “Не съм плащал на никого. Пише, че може да се настаня и дойдох.”

От фирмата ПЕПЕ.БГ ЕООД отказаха коментар пред камера, но заявиха писмено, че не предвиждат строителство.

Вижте още в прякото включване на Елеана Цанова

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