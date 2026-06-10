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Отнетият лиценз: „ДаллБогг: Живот и здраве“ трябва да изпълнява задълженията по сключени договори

Виолета Русенова от Виолета Русенова
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Ден, след като Комисията за финансов надзор отне лиценза на „ДаллБогг: Живот и здраве", застрахователи отчитат много обаждания от шофьори с въпроси какво да правят и да сключват ли нови договори за „Гражданска отговорност". 290 000 са активните полици на дружеството към момента. От Гаранционния фонд успокоиха, че обезщетенията са гарантирани. Най-много са притесненията от водачите, избрали разсроченото плащане.

Клиенти на застрахователя Венцислав Великов са започнали да се отказват от застраховките си в „ДаллБогг" още от миналата година, но от вчера въпросите се увеличават лавинообразно.

Венцислав Великов, застраховател: „Страшно много познати ми звъняха да ме питат какво следва да направят, какво се случва. Има безпокойство у доста от клиентите. Правата на гражданите, които са сключили полици на разсрочено плащане, когато им дойде падежът по полицата, ще трябва да си направят нова полица.“

Важно уточнение е, че „ДаллБогг“ не е в процедура по несъстоятелност, а отнетият лиценз на практика значи и че от вчера двама квестори го управляват. Именно към тях се подават щетите. Шофьорите не бива да изпадат в паника, обяснява Бисер Цанковски, който е търговски директор на застрахователна компания. Той изброява и въпросите, които е получил и съветва хората да изчакат.

Бисер Цанковски, търговски директор, застрахователен брокер: „Дали му е валидна все още полицата, срокът запазва ли се, как да постъпи, какви претенции да предяви, ако има такива. За мен потребителите трябва да са спокойни. Ако има щета или ситуация се подава към застрахователната компания и взима решение квесторът. Гаранционният фонд се намесва след решение на квесторите.“

От фонда пък обявиха, че имат достатъчно активи. А ако клиент иска да му бъде прекратена полицата трябва да знае, че срокът е 15-дневен. Ако обаче се стигне до процедура по несъстоятелност Гаранционният фонд не покрива други полици като каско или имуществени. За магистралата от Русе до Бяла пък също има застраховка към "ДаллБогг:Живот и здраве".

Венцислав Великов, застраховател: „Това е притеснение и за държавата, защото „ДаллБогг“ беше много активна на пазара на застраховките по отношение на закона за устройството на територията и обществените поръчки.“

Петър Илиев, финансов журналист: „Дъмпингът изкривява пазара по много неприятен начин и води до такива неприятни случаи, както и случая „Олимпик". По простата причина, че да направят пазарен дял някои дружества сключват застраховки при намалена застрахователна премия, за да привлекат клиенти.“

Кипърската фирма Олимпик оперираше в България със свой клон, но през 2018-а обяви фалит.

#сключени договори #„ДаллБогг Живот и здраве“ #отнет лиценз #задължения

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