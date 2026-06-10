Решението на кабинета за военната помощ за Украйна: Реакция на опозицията в парламента

Темата получи политически отзвук в парламента. Опозицията в лицето на ГЕРБ - СДС, „Демократична България" и "Продължаваме промяната" критикуваха остро действията на правителството. От „Възраждане" заподозряха управляващите в лицемерие. А военният министър отговори, че в складовете на армията вече няма излишна наличност, която да бъде предоставена на Украйна.

Част от аргументите в критиките на опозицията бяха икономически. Подчертаха, че от предоставянето на оръжие за Украйна в страната са влезли над 1 милиард евро. А това, което сме дали от складовете на армията, защото е било с отпаднала необходимост е заменено с ново оборудване и нови боеприпаси. От опозицията смятат още, че действията на кабинета са проблемни във въшнополитически план. А от „Възраждане" искат още по-крайни мерки, да се забрани произвеждано в България оръжие да се препродава на Украйна от посредници. Министърът на отбраната отхвърли всички критики.

Опозицията подчерта значението на оказаната до момента помощ на Украйна, чрез която са обновени както складовите боеприпаси, така и техническите средства за армията. Проблем виждат и в различното говорене пред евро-атлантическите партньори и в страната.

Георг Георгиев, народен представител от ПГ на ГЕРБ - СДС: „Нито на канцлера Мерц, нито на президента Макрон, нито на президента Коща, нито на председателя Фон дер Лайен беше казано намерението на българското правителство, че ние ще спрем да работим по линия за помощта за Украйна. Това е едно съществено нарушаване на солидарността. Европейския механизъм за солидарност, който прави ясното разграничаване между агресор и нападнат.“ Ивайло Мирчев, народен представител от ПГ на "Демократична България": „Не разбирам защо от „Прогресивна България“ действат по толкова безотговорен начин. България трябва да бъде в първата скорост, там където се взимат решенията, там където са предвидимите партньори. Вместо ние да сме там, ние сме сред страните, които в момента с решенията си по-скоро обслужват желанията на Путин, а не желанията на Европа.“ Богдан Богданов, народен представител от ПГ на "Продължаваме промяната": „България ясно и категорично до момента е заемала своята позиция по линията на конфликта, войната в Украйна, а именно позицията, че ние трябва да подкрепяме в случая жертвата, а не агресора. Второто много важно нещо, това не е просто подкрепа, а това е механизъм, чрез който България последните години успя да модернизира както своите складове с боеприпаси, така и техническото оборудване.“ Велислава Петрова за помощта за Украйна: Всяко решение за помощ - военнотехническа или хуманитарна – ще бъде взето с решение на МС

„Възраждане" също критикуват действията на кабинета, но като фасадни.

Костадин Костадинов, председател на ПГ на "Възраждане": „Подозирам, че сега нещата ще продължат по добрия стар начин, т.е. няма да се изпраща директно, а ще се изпраща с посредници. Заради това, за да не допуснем тази лъжа за пореден път да се върне, защото виждаме, че „Прогресивна България“ продължава същия начин, ще внесем предложение за решение, с което да задължим правителството.“

Министърът на отбраната беше изслушана в парламентарната комисия. Пред депутатите Димитър Стоянов обясни, че страната ни не е информирала предварително партньорите, че няма да отпуска повече помощ за Украйна от складовете на армията. И отбеляза, че последният месец не са постъпвали и искания от Киев за допълнително оборудване или боеприпаси. Според Стоянов всичко, което е било възможно да се предостави вече е дадено. Решението на кабинета не касае това, което произвеждат военните заводи в страната.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „Това, което казвам е, че няма как да бъде предоставено оръжие от складовете на Българската армия. Българската армия не продава оръжие. Знаете, че днес министър-председателят потвърди моето мнение, че няма да бъде предоставяно от складовете на Българската армия военно оборудване.“

- Смятате, че ВПК може да извършва сделки каквито намери за добре и за икономически изгодни, така ли?

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „ВПК е към министерство на икономиката. Може да се обърнете към тях и да попитате.“

Пред депутатите Стоянов допълни, че действията на кабинета няма да попречат за финансирането на проектите за модернизацията на армията, нито на ангажиментите, които имаме към партньорите в Европа и НАТО.

Вижте още в прякото включване на Иво Никодимов