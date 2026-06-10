Реакции в парламента на намерението на кабинета да спре част от военната помощ за Украйна

В парламента опозицията от ГЕРБ - СДС, "Демократична България" и "Продължаваме промяната" реагира остро на изявленията за спиране на помощта за Украйна. От "Възраждане" пък заподозряха управляващите в лицемерие.

Това, което предизвика реакция според опозицията е, че министрите говорят и излъчват различни послания.

Цитирани бяха изказванията както на външния, така и на вътрешния министр и беше припомнено, че само 2% от това, което отива към Украйна, излиза от складовете на българската армия, а останалите 98% са продукция на българския военно-промишлен комплекс, от които приходите за страната вече са над 1 милиард евро и намерението може да доведе до загуба на работни места.

Част от депутатите смятат, че по този начин не стоим добре на европейската политическа сцена.

Георг Георгиев, ГЕРБ - СДС: "Нито на канцлера Мерц, нито на президента Макрон, нито на президента Коща, нито на председателя Фон дер Лайен беше казано намерението на българското правителство, че ние ще спрем да работим по линия за помощта за Украйна. Това е едно съществено нарушаване на солидарността. Европейския механизъм за солидарност, който прави ясното разграничаване между агресор и нападнат. Между страна зачитаща международното право и такава, която вероломно го нарушава." Ивайло Мирчев, "Демократична България": "Не разбирам защо от "Прогресивна България" действат по толкова безотговорен начин, че влязоха вчера в международния видеообмен и бяха първа новина на CNN. А темата къде е България в Европа. Европа вече е на две скорости и България трябва да бъде в първата скорост, там където се взимат решенията, там където са предвидимите партньори, там където страната ни ще участва в бъдещата архитектура за сигурност на Европа. Вместо ние да сме там, ние сме сред страните, които в момента с решенията си по-скоро обслужват желанията на Путин, а не желанията на Европа." Богдан Богданов, "Продължаваме промяната": "България ясно и категорично до момента е заемала своята позиция по линията на конфликта, войната в Украйна, а именно позицията, че ние трябва да подкрепяме в случая жертвата, а не агресора. Българският парламент с редица решения е заел ясни позиции, че подкрепата, която е оказвана към момента за Украйна първо е била по линия на нашите съвместни взаимоотношения с нашите европейски и евроатлантически партньори. Второто много важно нещо, това не е просто подкрепа, а това е механизъм, чрез който България последните години успя да модернизира както своите складове с боеприпаси, така и техническото оборудване." Костадин Костадинов, председател на ПГ на "Възраждане": "Подозирам, че сега нещата ще продължат по добрия стар начин, т.е. няма да се изпраща директно, а ще се изпраща с посредници. Заради това, за да не допуснем тази лъжа за пореден път да се върне, защото виждаме, че "Прогресивна България" продължава същия начин, ще внесем предложение за решение, с което да задължим правителството, ще внесем такова предложение, защото смятаме, че на лицемерието в българската политика трябва да се сложи край."

Задочният, засега, диалог между управляващите и опозицията по тема помощта за Украйна ще продължи следобед в комисията по отбрана, където ще бъде изслушан военния министър и опозицията ще има възможност да влезе в директен диалог с него.

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