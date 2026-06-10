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Парите на държавата: Парламентът одобри нов дълг от 3,8 милиарда евро

Християна Димитрова от Християна Димитрова
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Страната ни ще изтегли нов държавен дълг в размер до 3,8 млрд. евро. Това решиха депутатите на първо четене в пленарната зала. Искането е на Министерския съвет. Предвижда се със средствата да бъдат финансирани проекти по ПВУ до края на август, за да си гарантираме следващите плащания от Европа през юли и декември. С парите ще бъдат изплатени още пенсии и заплати в публичния сектор. Идеята на управляващите е новият държавен дълг да бъде изтеглен преди влизането в сила на редовния бюджет.

Опозицията поиска конкретика.

Константин Проданов, депутат от "Прогресивна България": „Каква е разликата между нас и ГЕРБ- те харчеха, а на нас беше предявена сметката. Фискалният резерв, който е ликвидният буфер на дъжавата, е опоскан и това налага тегленето на нов дълг, не по желание, а по необходимост."

Опозицията заговори за сметките.

Теменужка Петкова, депутат от ГЕРБ-СДС: „Вие не плащате ничий сметки, още по-малко сметката на ГЕРБ. Плащате такава сметка, каквато сме направили всички ние като общество."

Асен Василев, депутат „Продължаваме промяната“: „Не трябва да катастрофира икономиката, докато се управлява дългът - как си го представяте това нещо? Трябва ли да се изтегли ликвидността на икономиката или да се осигури ликвидност, когато има външен шок?"

Мартин Димитров, депутат от "Демократична България": „Каква е разликата между вас и предишното управление? Искате 3,8 млрд евро, без да ни казвате ще има ли друг и колко ще е той."

Цончо Ганев, депутат от "Възраждане": „Цифрите са безпощадни и лошото е, че сметката ще ги плащат нашите деца и нашите внуци. И всичко това е плод на криворазбрана евроатлантическа демокрация."

Единствено от ДПС подкрепиха поемането на нов дълг.

Айтен Сабри, депутат от ДПС: „Държавата не може да си позволи забавяне на плащане към общини, предприятия, изпълнители на стратегически инвестиции, социални системи и най-вече към българските пенсионери."

Страната ни очаква четвъртото плащане по ПВУ в края на юли, а петото – в края на декември.

#3.8 милиарда евро #парите на държавата #парламентът #нов дълг

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