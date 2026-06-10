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Гостоприемството на САЩ за Мондиала: ООН за прилагането на миграционните политики

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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САЩ и Канада
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Гостоприемството на САЩ за Мондиала: ООН за прилагането на миграционните политики
Снимка: БТА

ООН призова Вашингтон да преразгледа "в дълбочина" прилагането на миграционната си политика в светлината на Световното първенство по футбол. Американските практики предизвикаха напрежение в навечерието на шампионата, който започва утре. Световната организация отбеляза случаи, при които са засегнати човешките права и човешкото достойнство.

ФИФА обещава отворен и приобщаващ Мондиал, но американски граждански активисти се опасяват от действията на имиграционните власти в градове със строга миграционна политика. Арлингтън, на 30 километра от Далас е домакин на девет мача. 40 на сто от населението на Далас е испаноезично. В Тексас местната полиция е длъжна да сътрудничи на имиграционните. През последната година в района са извършени 22 хиляди имиграционни ареста.

"Лично аз няма да ходя много в центъра и около Арлингтън, но хората ще изпитват страх да не бъдат арестувани и контролирани. Ние не сме животни", казва жител на Далас.

Сомалийският рефер Омар Артан беше спрян на границата при пристигането му в Маями, Флорида. Администрацията на Доналд Тръмп забрани на сомалийски граждани да пътуват до Съединените щати. Държавният департамент заяви, че Омар Артан е "свързан с лица, заподозрени в принадлежност към терористични организации". Съдията беше посрещнат в родината си като герой.

Омар Артан - футболен съдия: "Никога не трябва да се разочароваме. Младите хора не бива да губят надежда. Аз съм готов да продължа пътя си въпреки тези трудности. Обичам страната си и насърчавам младите хора да продължат да преследват целите си."

Иракският национал Айман Хюсеин беше държан седем часа на летището в Чикаго, а официалният фотограф на отбора Талал Салах не беше допуснат в страната въпреки валидната му американска виза.

Швейцарският национал с камерунски корени Бреел Емболо, който получи визов отказ броени дни преди Мондала, все пак ще се присъедини към съотборниците си в Съединените щати в петък.

Националният отбор на Иран също се сдоби с американски визи, но много придружаващи лица получиха отказ, включително председателя на иранската футболна федерация Мехди Тадж.

#Мондиал 2026 #САЩ #миграционна политика

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