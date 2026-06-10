БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чешките власти проверяват книжките на двамата шофьори от...
Чете се за: 03:02 мин.
Борис Михайлов е назначен за изпълнителен директор на НАП
Чете се за: 01:37 мин.
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за...
Чете се за: 03:20 мин.
Ново европейско проучване: Българите са против приемането...
Чете се за: 06:30 мин.
Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето...
Чете се за: 02:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

От „Зелени Балкани“ призовават: Ако намерим бебе сърна, да не го пипаме

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

От спасителния център на природозащитната организация „Зелени Балкани“ призовават хората да не взимат малки сърнета от природата, освен ако не са видимо ранени или в лошо състояние.

Специалистите обясняват, че майката обикновено е наблизо и крие малките си през първите седмици, а човешката намеса намалява шансовете им за оцеляване. Експертите съветват сърнетата да не бъдат докосвани, тъй като по тях остава човешка миризма, а стресът от присъствието на хора може да бъде опасен.

Помощ е необходима само ако животното е ранено, в непосредствена опасност или майката е загинала. При съмнение, гражданите трябва да потърсят консултация със съответното горско стопанство, зоопарк или спасителен център.

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за зрелостниците на матурите по български език и профилиращ предмет
2
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за...
Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна
3
Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето на...
Реакции в парламента на намерението на кабинета да спре част от военната помощ за Украйна
4
Реакции в парламента на намерението на кабинета да спре част от...
Корпорация КУБ: Собствениците на жилища в "Баба Алино" внесоха петиция срещу събарянето на сградите
5
Корпорация КУБ: Собствениците на жилища в "Баба Алино"...
България открива участието си в Лигата на нациите срещу Белгия
6
България открива участието си в Лигата на нациите срещу Белгия

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
3
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
4
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
5
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
6
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия

Още от: У нас

Вече започва подготовката за „Евровизия 2027“
Вече започва подготовката за „Евровизия 2027“
Днес излизат резултатите от матурите след 12 клас Днес излизат резултатите от матурите след 12 клас
Чете се за: 00:50 мин.
Новините 10.06.2026 г. Новините 10.06.2026 г.
Чете се за: 03:50 мин.
Планетите Венера и Юпитер днес ще се сближат Планетите Венера и Юпитер днес ще се сближат
Чете се за: 00:32 мин.
Звездата от „Игра на тронове“ Уна Чаплин гостува на AniVenture Comic Con Звездата от „Игра на тронове“ Уна Чаплин гостува на AniVenture Comic Con
Чете се за: 00:47 мин.
На 17 и 19 юни е Националното външно оценяване за седмокласниците На 17 и 19 юни е Националното външно оценяване за седмокласниците
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Чешките власти проверяват книжките на двамата шофьори от тежката катастрофа на "Челопешко шосе"
Чешките власти проверяват книжките на двамата шофьори от тежката...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Трагедията на "Челопешко шосе": Пред БНТ говори една от медицинските сестри, спасявали хората Трагедията на "Челопешко шосе": Пред БНТ говори една от медицинските сестри, спасявали хората
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
СДВР се самосезира по данни за заплахи срещу пострадали при катастрофата на “Челопешко шосе” СДВР се самосезира по данни за заплахи срещу пострадали при катастрофата на “Челопешко шосе”
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Край на военната помощ за Украйна: Ще загубят ли българските оръжейни заводи? Край на военната помощ за Украйна: Ще загубят ли българските оръжейни заводи?
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Борис Михайлов е назначен за изпълнителен директор на НАП
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Почина проф. Александър Янчулев – първият демократично избран...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Най-добри резултати на държавните зрелостни изпити досега
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Мъж от Хасково си счупи крака, след като ритна електроавтобус в...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ