От „Зелени Балкани“ призовават: Ако намерим бебе сърна, да не го пипаме

От спасителния център на природозащитната организация „Зелени Балкани“ призовават хората да не взимат малки сърнета от природата, освен ако не са видимо ранени или в лошо състояние.

Специалистите обясняват, че майката обикновено е наблизо и крие малките си през първите седмици, а човешката намеса намалява шансовете им за оцеляване. Експертите съветват сърнетата да не бъдат докосвани, тъй като по тях остава човешка миризма, а стресът от присъствието на хора може да бъде опасен.

Помощ е необходима само ако животното е ранено, в непосредствена опасност или майката е загинала. При съмнение, гражданите трябва да потърсят консултация със съответното горско стопанство, зоопарк или спасителен център.