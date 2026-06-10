Новините 10.06.2026 г.

Акценти за деня:

Днес излизат резултатите от матурите след 12 клас

Официалните резултати от държавните зрелостни изпити излизат днес, 10 юни. До края на деня данните ще бъдат достъпни в електронната система на Министерството на образованието.

Храната в Европа остава безопасна, въпреки наличието на пестициди

Ново проучване на EFSA (Европейският орган за безопасност на храните) показва, че храната в Европа остава безопасна, въпреки наличието на пестициди. Резултатите от проучването сочат, че близо 99% от продуктите отговарят на европейските изисквания за безопасност.

НАСА представи официалния трейлър и капитана на мисията „Artemis III“

Американската космическа агенция НАСА представи официалния трейлър на мисията „Artemis III“ и обяви екипажа, който ще поеме към Луната. Мисията е определена като една от най-сложните в историята и има за цел първото кацане на астронавти в района на Южния полюс на естествения спътник на Земята.

Вече започва подготовката за „Евровизия 2027“

След историческия успех на DARA, вече започва обратно броене до „Евровизия 2027“. Подготовката започва още от сега. Директорът на песенния конкурс Мартин Грийн заяви в „Денят започва“, че мащабът на конкурса е огромен – 14 000 акредитирани и 100 000 зрители на двата полуфинала, репетициите и на големия финал.

От „Зелени Балкани“ призовават: Ако намерим бебе сърна, да не го пипаме

От спасителния център на природозащитната организация „Зелени Балкани“ призовават хората да не взимат малки сърнета от природата, освен ако не са видимо ранени или в лошо състояние.

Камбоджанка превръща оризови зърна в произведения на изкуството

Камбоджанката Том Ким Енг, известна като Аиша в социалните мрежи, превръща обикновени оризови зърна в произведения на изкуството. Нейната цел е да популяризира културата на Камбоджа.

СПОРТ

Остава само един ден до началото на Мондиал 2026

Един ден до началото на Мондиал 2026. БНТ 1 и БНТ 3 ще излъчат всичките 104 срещи от Световното. Мексико и Южна Африка ще се изправят в откриващия мач утре в 22:00 часа, а специалното предаване „Трето полувреме“ започва в 20:30 часа.

Спортисти не могат да участват на Мондиала заради строгите мерки за сигурност в САЩ

Продължават скандалите преди началото на Мондиала, свързани със строгите мерки за сигурност и затрудненията при влизане в САЩ. Най-фрапиращият случай е със сомалийския съдия Омар Артан, който беше изваден от списъка на официалните лица за турнира.

Ферма изработва рози със знамената на страните участнички в Световното първенство

Ферма за рози в Еквадор изработва хиляди специални рози със знамената на всички 48 държави, които ще участват на Световното първенство по футбол.

България започва участието си в Лигата на нациите срещу Белгия

Националният отбор на България по волейбол стартира днес участието си в Лигата на нациите с мач срещу Белгия в Бразилия.