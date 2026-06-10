Христо Янев: Всички искаме шампионската титла

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев говори преди старта на лятната подготовка. "Армейците" се събраха днес на клубната си база в Панчарево, а на 16 юни заминават за лагер в Австрия. Там са предвидени три контроли, които стартират със спаринг срещу Динамо Киев.

"Имахме достатъчно време за почивка, в която вършихме много работа и ще ни бъде от помощ за това, което предстои.В момента ситуацията е малко по-различна от зимата. Имаме добър отбор и футболисти, показаха добри игри. Знаем какво искаме да вземем, но не бързаме. Знаем точните позиции. Искам да успокоя всички. Работим по селекцията и ще направим всичко възможно да зарадваме феновете с добри попълнения. Ще разберете, когато се случи. Работим постоянно - гледаме, комуникираме и искаме най-доброто за нашия отбор", започна Христо Янев.

Треньорът коментира темата за бившите футболисти на „червените“ – Ивайло Чочев и Кирил Десподов, които са свързани със завръщане:

„Десподов и Чочев? Това са имена, с които се спекулира в момента. Много добри футболисти, но не искам да спекулирам, защото си имат договори с други отбори и не е коректно.“

Янев е категоричен, че основната цел за новия сезон е шампионската титла:

„Основната ни цел е шампионската титла. Всички искаме това и се надяваме следващата ни крачка да е такава“.

Той обясни, че Додай и Санянг ще се присъединят към отбора в Австрия, а ситуацията около Фаетон ще бъде изяснена допълнително.

„Водят се разговори с отбори, които имат интерес към наши футболисти, но това е въпрос към ръководството. Гледаме към евротурнирите изключително позитивно. Това е нещо, което всички искаме. Подготвяме се по най-добрия начин и ще направим всичко възможно да изградим добър отбор, с който да вървим напред. Благодарен съм за доверието, което получавам. За мен е голяма отговорност, към която трябва да подходя много сериозно. Ето’о показа много добри игри и затова искахме толкова много да остане. Вкара някои важни голове. Делова има договор с клуба. В момента има травма и ще подходим по най-отговорния начин, за да го възстановим. Мо Брахими е наш футболист“, каза още Янев.

Специалистът говори за младите играчи и конкуренцията в състава:

„Знаем кои футболисти разполагат с европейски паспорти и кои - не. Но това, което гледаме е да разполагаме с най-добрите футболисти. Виждам голяма разлика. За тези 10 години натрупах опит, преминах през важни битки. Не спечелих всички. Виждате каква база и какви ресурси се влагат."

Илиев, Каймаканов, Чорбаджийски и Стойчев ги следим. Ще направим всичко възможно да качваме все повече момчета от втория отбор. Имаме добра комуникация с Валентин Илиев“.

„Това, че няма да излизаме от София в първите 7 кръга, ни облекчава. Дали ще е от плюс, ще видим в първенството. Програмата е такава, каквато е. Целта ни е да сглобим отбор, който да радва всички“, заяви специалистът.

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