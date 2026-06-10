Хулио Веласкес: Новите в Левски трябва да покажат желание за игра и да помогнат за израстването на отбора

Новите футболисти в българския футболен шампион Левски трябва да покажат жажда за игра и да дават най-доброто от себе си, за да може отборът да израства, заяви старши треньорът Хулио Веласкес преди началото на новия сезон. "Сините" привлякоха Рейналдо и Давид Кусо, които днес ще направят първо тренировка със съотборниците си.

"Тези две момчета трябва да покажат преди всичко жажда за игра и да дават най-доброто от себе си, за да може отборът да израства. Трябва да се адаптират към начина, по който процедираме и към динамиката на отбора. Надявам се от първия им ден в Левски нещата да им се получават", заяви Веласкес.

"За мен целите са ясни. Познавате ме вече от доста време. Ще тренираме всеки ден по най-добрия възможен начин и ще се борим за победата във всеки мач. Това са и моите цели, и тези на отбора. В краткосрочен и дългосрочен план няма да говоря, защото всичко това е следствие на изброеното от мен. Относно трансферите - в съвременния футбол това е дълъг процес. Шест от 12-те месеца в годината си на трансферния пазар. Май, юни, юли, август, декември, януари… Горе-долу половината година минава така. Всичко е много динамично и при входящите, и при изходящите трансфери. Приемаме го нормално и винаги се опитваме да имаме отговор на това, което се изисква от нас. Работим всички заедно и имаме нормална комуникация. Ясно е, че правим най-доброто за клуба", добави испанецът.

През лятото се спекулираше и че самият Веласкес може да направи изходящ трансфер в Сампдория, като информациите дойдоха от Италия. Треньорът обаче заяви, че приема нормално тези новини и че в момента е на мястото, където е щастлив.

Левски съвсем не е приключил с входящите трансферите и най-голямата въпросителна изглежда отговорът на "сините" на новото правило на БФС. От централата задължават всеки елитен отбор да започва мачовете с поне един български футболист, роден след 1 януари 2003. От шампионския състав на това условие отговаря само халфът Асен Митков, но в отбора се завърнаха игралите под наем нападатели Стивън Стоянчов и Преслав Бачев. Само първият обаче изглежда като реална опция за представителния отбор.

"Това е ново изискване и трябва да изпълним наредбата. Ще разчитаме на този, който считаме за подходящ в конкретния мач", каза треньорът на шампионите. Попитан кой от младежите ще бъде на първата тренировка на отбора днес, той бе категоричен: "Стивън".

Левски ще започне днес от 18:00 лятната си подготовка, а след три дни отборът ще пътува за вече традиционния си лагер в Правец. Там съперници на "сините" ще бъдат Академик Свищов (19 юни), Етър Велико Търново (23 юни) и Ботев Враца (27 юни). Следва представяне за новия сезон срещу Радник Сурдулица (30 юни) на "Георги Аспарухов".

"Считаме, че лагер в Правец е най-подходящ. Познаваме мястото от минали подготовки. Условията са много добри, в невероятна природна среда. Винаги разполагаме с поне два терена и това е много важно за нас. Надявам се, че са в добро състояние. Малко по-трудно е да намерим съперници за контроли, но клубът успя да намери такива. С много добри впечатления съм от престоя ни миналата година и това бе идеалното място от ден първи. Дори в Испания го препоръчвам за посещение, защото това е невероятно място", продължи Веласкес.

Днес подготовка със "сините" няма да започнат някои ключови футболисти, които получиха по-дълга почивка заради мачове на национални отбор. Това са Кристиан Димитров, Асен Митков, Кристиан Макун, Никола Серафимов и най-вероятно Огнян Владимиров и Иво Мотев. Мустафа Сангаре и Стипе Вуликич пък продължават възстановяването си от контузии.