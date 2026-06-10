Легендарната "Ацтека“ е готова за откриването на Мондиал 2026

Само ден остава до началото на световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. Честта да открият най-големия футболен форум ще имат домакините от Мексико и Република Южна Африка, които се изправят един срещу друг в първия двубой на турнира.

16 години след откриващия двубой на Мондиал 2010 между същите съперници, Мексико и Република Южна Африка отново ще поставят началото на световното първенство. Този път арената е емблематичният стадион "Ацтека“ в Мексико Сити.

Легендарното съоръжение ще влезе в историята като първия стадион, приел мачове от три различни световни първенства. "Ацтека“ беше домакин на Мондиалите през 1970 и 1986 година, като и в двата случая прие срещите на откриването.

За националния отбор на Мексико това ще бъде рекордно осмо участие в откриващ мач на световни финали. Историята обаче не е особено благосклонна към „ацтеките“, които в предишните си седем участия нямат победа, записвайки пет загуби и две равенства.

В навечерието на турнира в мексиканската столица се проведоха протести на учители, които настояват за по-високи възнаграждения и реформи в образователната система. Демонстрантите временно затвориха част от подстъпите към стадион "Ацтека“, но властите увериха, че организацията по откриването няма да бъде засегната.

Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум заяви, че всички мерки за сигурност и логистика са осигурени и церемонията по откриването ще се проведе по предварителния план.

Така светът отново насочва поглед към Мексико Сити, където започва шестседмичната битка за най-престижния трофей във футбола.

Срещата е на 11 юни от 22:00 часа българско време и ще бъде излъчена пряко по БНТ 1 и БНТ 3. Специалното студио "Трето полувреме“ започва 90 минути преди първия съдийски сигнал.