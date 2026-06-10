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Президентът Йотова награди пожарникарите, гасили автобуса на "Челопешко шосе"

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Трагедия ни показа огромните пропуски и дълбоката празнина във възпитанието и образованието на част от нашите съграждани, заяви Йотова

Президентът Йотова награди пожарникарите, гасили автобуса на "Челопешко шосе"
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Илияна Йотова награди пожарникарите, които предотвратиха запалването на автоуба в катастрофата на "Челопешко шосе".

Илияна Йотова, президент: "Рядко сме се събирали по повод на толкова голяма човечност и толкова ярко проявен героизъм. Отличието, което получавате днес, е признание не само за вас, но и за цялата ви професионална общност, включително за онези, които и в този момент са на своя пост и изпълняват своя дълг. Аз вярвам, че огромното мнозинство от българските граждани вървят по пътя на доброто. И по този път срещат хора като господин Благоев, господин Йорданов, господин Върбин и всички техни колеги, които всеки ден пазят и защитават нас – българските граждани."

Йотова заяви, че в ежедневието, изпълнено с политика и трудности, работата на пожарникарите често остава в сянка.

Илияна Йотова, президент: " Без прожектори, всеки ден защитавате хората със своите смели постъпки. Преди да получите официалния сигнал за тежката катастрофа, вие първи се отзовахте на мястото на трагедията, за да помогнете на хората. Вие сте нашите герои.

Президентът подчерта чувството за безнаказаност у извършителите.

Илияна Йотова, президент: "Трагедия ни показа нещо много тревожно – огромните пропуски и дълбоката празнина във възпитанието и образованието на част от нашите съграждани. Това, което се случи, е недопустимо, защото извършителите са живели с чувството за безнаказаност."

#Челопешко шосе #Илияна Йотова, президент #пожарникари #катастрофа #награди

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