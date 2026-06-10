Плановете България да спре оръжейни доставки за Украйна предизвикаха коментари в чужди медии

Реакции в чуждестранните медии за плановете на България да спре оръжейните доставки за Украйна.



"Премиерът Румен Радев смята, че каузата на Украйна е "обречена“, пише "Политико".

"Блумбърг" отбелязва, че този ход е в противовес на опитите на Европа да окаже натиск върху Русия да сложи край на войната.

Украинските "Укринформ" и "Киев пост" акцентират върху думите на Димитър Стоянов за нужда от повече войници, а не на оръжия и припомнят, дългогодишната позиция на премиера Радев, че решението на войната не е на бойното поле.

Руските медии отбелзват решаващата роля на България в началото на войната като един от големите производители на боеприпаси. Акцент слага и за призива за преговори.

А "Комерсант" публикува грешна снимка в своята статия и вместо Стоянов, за български военен министър е сложен хърватският му колега.