Плановете България да спре оръжейни доставки за Украйна предизвикаха коментари в чужди медии
Реакции в чуждестранните медии за плановете на България да спре оръжейните доставки за Украйна.
"Премиерът Румен Радев смята, че каузата на Украйна е "обречена“, пише "Политико".
- Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна
"Блумбърг" отбелязва, че този ход е в противовес на опитите на Европа да окаже натиск върху Русия да сложи край на войната.
Украинските "Укринформ" и "Киев пост" акцентират върху думите на Димитър Стоянов за нужда от повече войници, а не на оръжия и припомнят, дългогодишната позиция на премиера Радев, че решението на войната не е на бойното поле.
- Велислава Петрова за помощта за Украйна: Всяко решение за помощ - военнотехническа или хуманитарна – ще бъде взето с решение на МС
Руските медии отбелзват решаващата роля на България в началото на войната като един от големите производители на боеприпаси. Акцент слага и за призива за преговори.
А "Комерсант" публикува грешна снимка в своята статия и вместо Стоянов, за български военен министър е сложен хърватският му колега.