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ВОЕННАТА ПОМОЩ ЗА УКРАЙНА

Плановете България да спре оръжейни доставки за Украйна предизвикаха коментари в чужди медии

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Реакции в чуждестранните медии за плановете на България да спре оръжейните доставки за Украйна.

"Премиерът Румен Радев смята, че каузата на Украйна е "обречена“, пише "Политико".

"Блумбърг" отбелязва, че този ход е в противовес на опитите на Европа да окаже натиск върху Русия да сложи край на войната.

Украинските "Укринформ" и "Киев пост" акцентират върху думите на Димитър Стоянов за нужда от повече войници, а не на оръжия и припомнят, дългогодишната позиция на премиера Радев, че решението на войната не е на бойното поле.

Руските медии отбелзват решаващата роля на България в началото на войната като един от големите производители на боеприпаси. Акцент слага и за призива за преговори.

А "Комерсант" публикува грешна снимка в своята статия и вместо Стоянов, за български военен министър е сложен хърватският му колега.

#оръжейни доставки за Украйна #чуждестранни медии #Реакциии #Димитър Стоянов

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