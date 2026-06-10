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Арбитърът, недопуснат до Мондиал 2026, благодари за подкрепата: Гледам към бъдещето с позитивизъм

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Спорт
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Сомалиецът Омар Абдулкадир Артан няма да съдийства на световното първенство след отказ за влизане в САЩ, но заяви, че остава мотивиран и е благодарен на футболната общност за подкрепата

Арбитърът, недопуснат до Мондиал 2026, благодари за подкрепата: Гледам към бъдещето с позитивизъм
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Сомалийският съдия Омар Абдулкадир Артан, на когото беше отказано да влезе в Съединените щати дни преди началото на Мондиал 2026, отправи емоционално послание към футболната общност и заяви, че гледа напред с оптимизъм въпреки разочарованието.

34-годишният арбитър трябваше да стане първият представител на Сомалия, който ръководи срещи от финалите на световно първенство. След пристигането си в Маями с полет от Истанбул обаче той не получи разрешение да влезе на територията на САЩ и отпадна от списъка на съдиите за турнира.

"Въпреки обстоятелствата, аз съм в позитивно настроение и се фокусирам върху следващите предизвикателства в съдийската ми кариера. Искам да изкажа благодарност на ФИФА и КАФ за всичката им подкрепа“, заяви Артан в официално изявление.

Той благодари и на многобройните футболни фенове, колеги и организации, които изразиха съпричастност след случилото се.

"Искам да благодаря на футболното семейство за техните съобщения и желая на колегите си най-големите успехи по време на световното първенство. Нямам търпение отново да бъда част от бъдещи международни турнири“, добави сомалиецът.

Артан е сред най-уважаваните африкански рефери, след като беше избран за съдия №1 на Африка за 2025 година. В кариерата си той вече е ръководил финал на Шампионската лига на Африканската футболна конфедерация, както и срещи от Купата на африканските нации.

Случаят предизвика широк обществен отзвук, тъй като идва в момент, когато ФИФА уверяваше, че акредитираните участници и официални лица няма да бъдат засегнати от засиления имиграционен контрол в САЩ преди Мондиал 2026.

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#Омар Абдулкадир Артан #Мондиал 2026

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