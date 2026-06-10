Управителят на НЗОК д-р Петко Стефановски подаде оставка

Д-р Петко Стефановски подаде оставка като управител на НЗОК.
Подадох оставка като управител на НЗОК.
Без да увъртам. За всеки е ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да мога да работя спокойно и без да се причиняват трусове в системата.
Вярвам, че оставката ми е най-правилното решение.
Здравеопазването има нужда от спокойствие, стабилност и предвидимост.
Свършихме много работа с екипа, който ръководех.
Фокусирахме се върху дигитализацията и електронизацията на процесите в Здравната каса.
Подобрихме контролната дейност и предложихме редица промени за оптимизирането ѝ.
Насочихме усилията си към подобряване достъпа и качеството на медицинската грижа за българските граждани.
Пожелавам успех на наследника си!
До нови срещи.
доц. д-р Петко Стефановски