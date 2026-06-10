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Управителят на НЗОК д-р Петко Стефановски подаде оставка

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Д-р Петко Стефановски подаде оставка като управител на НЗОК.

Подадох оставка като управител на НЗОК.

Без да увъртам. За всеки е ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да мога да работя спокойно и без да се причиняват трусове в системата.

Вярвам, че оставката ми е най-правилното решение.

Здравеопазването има нужда от спокойствие, стабилност и предвидимост.

Свършихме много работа с екипа, който ръководех.

Фокусирахме се върху дигитализацията и електронизацията на процесите в Здравната каса.

Подобрихме контролната дейност и предложихме редица промени за оптимизирането ѝ.

Насочихме усилията си към подобряване достъпа и качеството на медицинската грижа за българските граждани.

Пожелавам успех на наследника си!

До нови срещи.

доц. д-р Петко Стефановски

#д-р Петко Стефановски #управител на НЗОК #НЗОК

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