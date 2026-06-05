ДПС поиска освобождаването на цялото ръководство на НЗОК

Парламентарната група на ДПС поиска освобождаване на цялото ръководство на Националната здравноосигурителна каса и ще внесе съответните проекторешения по случая. Това съобщи пред журналисти в кулоарите на парламента заместник-председателят на парламентарната група Хамид Хамид.

Очевидно е, че здравната системата има тежки проблеми, каза Хамид Хамид. Българските лекари и българските граждани се нуждаят от спокойствие и за да заработи системата, явно трябват не политически лица, а такива вътре от системата, посочи той.

Народният представител Левент Апти от групата посочи, че от ДПС искат освобождаването на подуправителя на НЗОК Момчил Мавров поради несправянето с натрупаните проблеми в здравната система от настоящото ръководство.