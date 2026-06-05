"Демократична България" иска освобождаване на подуправителя на НЗОК Момчил Мавров

Внасяме искане за освобождаване на подуправителя на Националната здравноосигурителна каса Момчил Мавров, който според медийни публикации е един от символите на корупционните практики в българското здравеопазване. Това съобщи Ивайло Мирчев от "Демократична България" в кулоарите на парламента.
Във връзка с аргументите за корупционните практики, Божидар Божанов от ДБ каза, че подуправителят на НЗОК е бил с отнети от настоящия управител правомощия "именно поради такива нарушения. По време на процедурата в Народното събрание бе изискан докладът на директора на НЗОК, на база на който е отнел правомощията", каза Божанов. Друг пример той даде с надценяване на услуги за информационни технологии и осуетяване на проверки в районните здравноосигурителни каси в Пазарджик и Пловдив.
"Смяната на модела, за който това управление дойде и с тази голяма претенция получи голяма подкрепа, на този етап не се случва. Емблематично това може да се види в здравеопазването, където хората, които бяха символ на този модел, продължават да са на ключови позиции", каза Ивайло Мирчев.