БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
0
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
Чуй новините
Подкаст
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Спортни предавания
Видео
Още
Други спортове
Спорт
Спортни новини 10.06.2026 г., 06:30
от
БНТ
A+
A-
06:30, 10.06.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
06:07, 10.06.2026
НАСА представи екипажа на „Артемис III“
06:01, 10.06.2026
Папа Лъв XIV в Испания: Довечера папата ще отслужи меса в...
05:56, 10.06.2026
Антиимигрантски протести в Белфаст
05:55, 10.06.2026
Идват значителни валежи и захлаждане
05:49, 10.06.2026
САЩ удариха Иран: Ислямската република отвърна
05:42, 10.06.2026
Илияна Йотова ще посрещне делегации от 12 държави на форум в София
05:35, 10.06.2026
Кадрови промени във властта: Нови ръководители на НАП и Държавна...
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортна емисия
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
2
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със...
3
Съдът остави за постоянно в ареста единия обвиняем за катастрофата...
4
"Зеленият ринг" на София ще свързва над 30 квартала с...
5
Любомир Николов е новият и.д. главен секретар на МВР
6
Кметът на Варна Благомир Коцев освободи заместник-кмета Илия Коев
Реклама
Най-четени
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
3
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
4
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
5
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
6
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 09.06.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 09.06.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 09.06.2026
Спортни новини 09.06.2026 г., 06:30
06:30, 09.06.2026
Спортни новини 08.06.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 08.06.2026
Спортни новини 08.06.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 08.06.2026
Спортни новини 08.06.2026 г., 06:30
06:30, 08.06.2026
Реклама
Водещи новини
Илияна Йотова ще посрещне делегации от 12 държави на форум в София
05:42, 10.06.2026
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Кадрови промени във властта: Нови ръководители на НАП и Държавна агенция „Разузнаване“
05:35, 10.06.2026
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Папа Лъв XIV в Испания: Довечера папата ще отслужи меса в „Саграда Фамилия“
06:01, 10.06.2026 (обновена)
Чете се за: 01:02 мин.
По света
САЩ удариха Иран: Ислямската република отвърна
05:49, 10.06.2026
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Антиимигрантски протести в Белфаст
05:56, 10.06.2026
Чете се за: 00:50 мин.
По света
НАСА представи екипажа на „Артемис III“
06:07, 10.06.2026
Чете се за: 01:12 мин.
Още
След оставката на Георги Кандев: Директорът на СДВР Любомир Николов...
17:58, 09.06.2026
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Край на синята трудова книжка: Готова ли е България за електронните...
06:31, 10.06.2026
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ