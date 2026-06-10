Антиимигрантски протести в Белфаст след нападение с нож, за което беше обвинен бежанец от Судан. Стотици протестиращи излязоха по улиците на града снощи.

Има опожарени домове, автобус на градския транспорт и полицейски автомобили. Полицията призова за спокойствие. При нападението в северната част на Белфаст в понеделник вечер беше ранен един човек. Видеозаписът от инцидента беше широко разпространен в социалните медии.

Новите антиимигрантски протести идват на фона на засилено напрежение във Великобритания след смъртта на студент при полицейско задържане, когото нападателят му Сикх лъжливо е обвинил в расистко нападение.