53-годишен мъж пострада тежко при работа по контактната мрежа на жп гара „Дружба“ в Бургас

53-годишен служител на Националната компания „Железопътна инфраструктура“ пострада тежко при работа по контактната мрежа на жп гара „Дружба“ между кв. Долно Езерово и Камено в Бургас.
Мъжът е бил ударен от волтова дъга на железопътната линия, като е получил сериозни изгаряния по тялото. След оказана спешна помощ пострадалият е транспортиран до Клиниката по изгаряния във Варна. Инцидентът е станал по време на ремонтни дейности по електропреносната мрежа.
Инспекцията по труда в Бургас проверява дали е било спряно подаването на електричество по мрежата преди началото на работа, като тепърва се изясняват причините, довели до тежката трудова злополука.
Павлин Васков, директор на Инспекция по труда - Бургас: „Работили са на моторна дрезина, която е предназначена за този случай. Целта й е била да придвижва по линията и на места, където се извършва ремонтът, да повдига на височина. Бригадата им е била четирима - един е управлявал машината, един е бил долу и двама са били на самата вишка. Всъщност човекът, който е пострадал, и колегата му, са били на 20 см разстояние един от друг. Вече самият механизъм как е станало, какво точно са извършвали в момента на инцидента, предстои тепърва да установяваме.”
Фереди Дмамбазов , служител на жп гара „Дружба”: „Ние през това време прекарвахме вагони от тази страна и като си отидохме в нашия район, чухме, че нещо е станало, но имахме работа. Тук си има зазимяване, което сме свидетели, че го слагат. Всичко си работят, както трябва.”