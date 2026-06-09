БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Дилъри на книжки: В Чехия предлагат услугите си във...
Чете се за: 05:15 мин.
Бюджетната комисия прие на първо четене тегленето на нов...
Чете се за: 03:17 мин.
Любомир Николов е новият и.д. главен секретар на МВР
Чете се за: 01:17 мин.
Съдът остави за постоянно в ареста единия обвиняем за...
Чете се за: 04:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

53-годишен мъж пострада тежко при работа по контактната мрежа на жп гара „Дружба“ в Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

53-годишен служител на Националната компания „Железопътна инфраструктура“ пострада тежко при работа по контактната мрежа на жп гара „Дружба“ между кв. Долно Езерово и Камено в Бургас.

Мъжът е бил ударен от волтова дъга на железопътната линия, като е получил сериозни изгаряния по тялото. След оказана спешна помощ пострадалият е транспортиран до Клиниката по изгаряния във Варна. Инцидентът е станал по време на ремонтни дейности по електропреносната мрежа.

Инспекцията по труда в Бургас проверява дали е било спряно подаването на електричество по мрежата преди началото на работа, като тепърва се изясняват причините, довели до тежката трудова злополука.

Павлин Васков, директор на Инспекция по труда - Бургас: „Работили са на моторна дрезина, която е предназначена за този случай. Целта й е била да придвижва по линията и на места, където се извършва ремонтът, да повдига на височина. Бригадата им е била четирима - един е управлявал машината, един е бил долу и двама са били на самата вишка. Всъщност човекът, който е пострадал, и колегата му, са били на 20 см разстояние един от друг. Вече самият механизъм как е станало, какво точно са извършвали в момента на инцидента, предстои тепърва да установяваме.”

Фереди Дмамбазов , служител на жп гара „Дружба”: „Ние през това време прекарвахме вагони от тази страна и като си отидохме в нашия район, чухме, че нещо е станало, но имахме работа. Тук си има зазимяване, което сме свидетели, че го слагат. Всичко си работят, както трябва.”

#жп гара Дружба #тежко пострада #мъж #железопътна инфраструктура

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката катастрофа на "Челопешко шосе"
2
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката...
Съдът остави за постоянно в ареста единия обвиняем за катастрофата на "Челопешко шосе"
3
Съдът остави за постоянно в ареста единия обвиняем за катастрофата...
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със 7,8%
4
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със...
"Зеленият ринг" на София ще свързва над 30 квартала с 30-километров линеен парк
5
"Зеленият ринг" на София ще свързва над 30 квартала с...
Любомир Николов е новият и.д. главен секретар на МВР
6
Любомир Николов е новият и.д. главен секретар на МВР

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
3
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
4
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
5
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
6
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...

Още от: Криминално

Дилъри на книжки: В Чехия предлагат услугите си във фейсбук групи
Дилъри на книжки: В Чехия предлагат услугите си във фейсбук групи
Тежка катастрофа отне живота на шофьор на пътя Асеновград - Смолян Тежка катастрофа отне живота на шофьор на пътя Асеновград - Смолян
Чете се за: 01:00 мин.
Ръководителят "Транспорт" на частния превозвач от катастрофата на "Челопешко шосе" пред БНТ Ръководителят "Транспорт" на частния превозвач от катастрофата на "Челопешко шосе" пред БНТ
16155
Чете се за: 01:07 мин.
Драконовски мерки срещу войната по пътищата след катастрофата с 4 жертви: Карта на гонките и масови проверки Драконовски мерки срещу войната по пътищата след катастрофата с 4 жертви: Карта на гонките и масови проверки
Чете се за: 08:22 мин.
ГДБОП разкри лаборатория за метамфетамин в Ямбол ГДБОП разкри лаборатория за метамфетамин в Ямбол
Чете се за: 00:52 мин.
Арестуваха мъж след сигнал, че е насилил 9-годишното си дете в Благоевград Арестуваха мъж след сигнал, че е насилил 9-годишното си дете в Благоевград
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Дилъри на книжки: В Чехия предлагат услугите си във фейсбук групи
Дилъри на книжки: В Чехия предлагат услугите си във фейсбук групи
Чете се за: 05:15 мин.
Сигурност и правосъдие
Гонките в София: МВР посочи рисковите булеварди, Столичната община планира писта Гонките в София: МВР посочи рисковите булеварди, Столичната община планира писта
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
След оставката на Георги Кандев: Директорът на СДВР Любомир Николов поема поста След оставката на Георги Кандев: Директорът на СДВР Любомир Николов поема поста
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
НАСА обяви имената на екипажа на следващата си голяма мисия "Артемис III" НАСА обяви имената на екипажа на следващата си голяма мисия "Артемис III"
Чете се за: 01:15 мин.
Още
"Референдум" от Брюксел: Новият бюджет на ЕС и...
Чете се за: 08:52 мин.
У нас
100 000 евро обезщетение за Явор Златанов заради "Осемте...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
64-годишен мъж бе спасен от животозастрашаваща аневризма в корема
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Американският президент нареди ответен удар срещу Техеран
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ