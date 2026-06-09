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Недоволство в Синеморец: Спорове заради терен за къмпингуване на „Бутамята“

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Спорове и множество въпроси около бъдеща зона за къмпингуване край Синеморец. Недоволството е свързано с общински терен в местността Бутамята, отдаден на концесия за разполагане на кемпери, каравани и палатки. Какви са позициите на институциите и инвеститора и какво показват проверките до момента?

Теренът в местността Бутамята край Синеморец, през последните дни предизвика сериозни обществени реакции. Става дума за близо 35 декара общински терен, отдаден под наем след търг за обособяване на място за кемпери, каравани и палатки.

От Община Царево заявяват, че процедурата е проведена законосъобразно, при участие на двама кандидати, а договорът е за три години срещу годишен наем от около 6700 евро. Екоактивисти изразяват притеснения за въздействието върху околната среда и начина, по който ще бъдат третирани отпадните води. Преди дни РИОСВ-Бургас извърши проверка, като се оказва, че към момента няма окончателен акт по оценката на инвестиционното предложение. На място са установени и подготвителни дейности на терена и затова ще бъде съставен акт на фирмата, спечелила търга ПЕПЕ.БГ ЕООД.

В публичното пространство се коментира и евентуална свързаност между двамата участници в търга, като информацията към момента е непотвърдена. От фирмата, спечелила търга, заявяват в писмена позиция, че няма да има строителство и бетонни обекти, а единствено регламентирано място за къмпингуване.

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова

#местността Бутамята #терен #спорове #къмпингуване

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