БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ЕК с официално предупреждение към Албания

bnt avatar logo от Екип на "По света и у нас"
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Запази

Проектът на Джаред Къшнър е заплаха за членството в ЕС

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Европейската комисия предупреди Албания, че плановете за луксозен курорт, свързан с Джаред Къшнър, биха могли да навредят на защитени крайбрежни зони и да създадат проблеми за кандидатурата на Албания за присъединяване към Европейския съюз. Премиерът на страната Еди Рама отхвърли обвиненията за проекта за изграждането на комплекс от компанията на зетя на Доналд Тръмп.

Плановете за строеж на остров Сазан предизвикаха вълна от протести в страната, които не стихват вече 10 дни. Основният аргумент е, че бъдещият строеж е заплаха за природата та и като е планиран в резерват.

Снощи демонстрациите бяха и пред резиденцията на премиера Еди Рама, който заяви, че докато той е на власт, проектът на Джаред Къшнър ще се случи. Пред журналисти от европейски медии, между които и БНТ, коментира ситуацията в страната му.

Еди Рама, премиер на Албания: "Всички скандират "премахни проекта", но всъщност такъв не съществува. Казвам добре, ще го спрем, но ми покажете проекта. Няма проект. Това не е свързано с мен или Албания. Това е демократичното общество, което реагира на лъжата, а не на истината, когато се появи нещо голямо, свързано с развитието. Легитимно право е на хората да протестират, но аз няма какво да направя, когато нищо не е нарушено."

Гийом Марсие, говорител на Европейската комисия: "Вече изразихме загриженост пред министъра на околната среда относно потенциалните недостатъци на този проект, така че министърът се ангажира строителните работи да бъдат преустановени и да бъде извършена цялостна оценка на въздействието върху околната среда за проекта в консултация и с гражданското общество."

#компания на Джаред Къшнър #Джаред Къшнър #Албания #протести

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със 7,8%
2
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със...
Съдът остави за постоянно в ареста единия обвиняем за катастрофата на "Челопешко шосе"
3
Съдът остави за постоянно в ареста единия обвиняем за катастрофата...
Кметът на Варна Благомир Коцев освободи заместник-кмета Илия Коев
4
Кметът на Варна Благомир Коцев освободи заместник-кмета Илия Коев
Любомир Николов е новият и.д. главен секретар на МВР
5
Любомир Николов е новият и.д. главен секретар на МВР
15-годишният загинал в катастрофа в Тетевенско, се успал за училище и изпуснал автобуса
6
15-годишният загинал в катастрофа в Тетевенско, се успал за училище...

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
3
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
4
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
5
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
6
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...

Още от: Балкани

Илияна Йотова ще посрещне делегации от 12 държави на форум в София
Илияна Йотова ще посрещне делегации от 12 държави на форум в София
Регионалното сътрудничество - залог за бързо развитие на региона Регионалното сътрудничество - залог за бързо развитие на региона
Чете се за: 05:17 мин.
Българският патриарх Даниил ще участва в честванията за Вселенския патриарх Вартоломей Българският патриарх Даниил ще участва в честванията за Вселенския патриарх Вартоломей
Чете се за: 01:12 мин.
Силяновска обяви, че по време на Срещата на върха на ПСЮИЕ в София ще се срещне с българския президент Йотова Силяновска обяви, че по време на Срещата на върха на ПСЮИЕ в София ще се срещне с българския президент Йотова
Чете се за: 00:52 мин.
Румънските власти заловиха двама мъже при опит да пласират близо 100 000 фалшиви евро; Румънските власти заловиха двама мъже при опит да пласират близо 100 000 фалшиви евро;
Чете се за: 00:45 мин.
Случаят с Ива от Кочани: Външното министерство наема един от най-добрите адвокати в РСМ за защитата на момичето Случаят с Ива от Кочани: Външното министерство наема един от най-добрите адвокати в РСМ за защитата на момичето
Чете се за: 06:30 мин.

Водещи новини

Управителят на НЗОК д-р Петко Стефановски подаде оставка
Управителят на НЗОК д-р Петко Стефановски подаде оставка
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Трайчо Трайков: Столична община „плаче“ за функционален анализ и пренареждане на процесите Трайчо Трайков: Столична община „плаче“ за функционален анализ и пренареждане на процесите
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Асен Василев: Свръхдефицитът ни е наложен превантивно за 2026 година и е нарушение на регламента Асен Василев: Свръхдефицитът ни е наложен превантивно за 2026 година и е нарушение на регламента
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Илияна Йотова ще посрещне делегации от 12 държави на форум в София Илияна Йотова ще посрещне делегации от 12 държави на форум в София
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Кадрови промени във властта: Нови ръководители на НАП и Държавна...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Папа Лъв XIV в Испания: Довечера папата ще отслужи меса в...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
САЩ удариха Иран: Ислямската република отвърна
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Антиимигрантски протести в Белфаст
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ