ЕК с официално предупреждение към Албания

Европейската комисия предупреди Албания, че плановете за луксозен курорт, свързан с Джаред Къшнър, биха могли да навредят на защитени крайбрежни зони и да създадат проблеми за кандидатурата на Албания за присъединяване към Европейския съюз. Премиерът на страната Еди Рама отхвърли обвиненията за проекта за изграждането на комплекс от компанията на зетя на Доналд Тръмп.

Плановете за строеж на остров Сазан предизвикаха вълна от протести в страната, които не стихват вече 10 дни. Основният аргумент е, че бъдещият строеж е заплаха за природата та и като е планиран в резерват.

Снощи демонстрациите бяха и пред резиденцията на премиера Еди Рама, който заяви, че докато той е на власт, проектът на Джаред Къшнър ще се случи. Пред журналисти от европейски медии, между които и БНТ, коментира ситуацията в страната му.

Еди Рама, премиер на Албания: "Всички скандират "премахни проекта", но всъщност такъв не съществува. Казвам добре, ще го спрем, но ми покажете проекта. Няма проект. Това не е свързано с мен или Албания. Това е демократичното общество, което реагира на лъжата, а не на истината, когато се появи нещо голямо, свързано с развитието. Легитимно право е на хората да протестират, но аз няма какво да направя, когато нищо не е нарушено."