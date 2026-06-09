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Дронове и споразумения: Среща на върха на балтийските и скандинавските държави

Христо Ценов от Христо Ценов
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дронове споразумения среща върха балтийските скандинавските държави
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Срещите на върха на Г-7, НАТО и ЕС през юни и юли ще са решаващи за мира в Украйна, заяви Володимир Зеленски в естонската столица.

По време на форум на балтийските и скандинавските държави в Талин стана ясно, че Украйна и Латвия са подписали споразумение за съвместно производство на дронове. Зеленски обвини Москва, че се опитва да скара Киев със съюзниците от Брюксел чрез отклоняване на украински дронове към други държави. През изминалите дни няколко отклонени безпилотни апарати навлязоха във въздушното пространство на Латвия, Румъния и Молдова.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Русия иска да ескалира напрежението в рамките на ЕС когато отвръщаме на атаките им. Ако руски дронове прелетят над Латвия, Литва или Естония, знаем защо. А ако тези дронове са украински, значи руснаците използват електронни устройства, за да ги отклонят.“



#среща на върха на балтийските #споразумения #държави #дронове

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