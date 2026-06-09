Дронове и споразумения: Среща на върха на балтийските и скандинавските държави

Срещите на върха на Г-7, НАТО и ЕС през юни и юли ще са решаващи за мира в Украйна, заяви Володимир Зеленски в естонската столица.

По време на форум на балтийските и скандинавските държави в Талин стана ясно, че Украйна и Латвия са подписали споразумение за съвместно производство на дронове. Зеленски обвини Москва, че се опитва да скара Киев със съюзниците от Брюксел чрез отклоняване на украински дронове към други държави. През изминалите дни няколко отклонени безпилотни апарати навлязоха във въздушното пространство на Латвия, Румъния и Молдова.