Консултации за нов състав на ЦИК: Политическите партии представиха номинациите си пред президента

Политическите формации номинираха своите кандидати за членове на Централната избирателна комисия. ДБ ще търси подкрепа да сезира Конституционния съд, тъй като смятат, че са ощетени за сметка на ДПС. Юридическият екип на държавния глава беше категоричен, че спазва изцяло закона. Още преди да чуе предложените имена, президентът Илияна Йотова изтъкна, че комисията е сред институциите, които стоят в основата на демократичните процеси.

Илияна Йотова - президент на Република България: „Тя трябва да гарантира, че изборите са честни, прозрачни и отразяват достоверно волята на българските граждани. Легитимността на собствените ни институции, на институциите, които представляваме се дължи на работата на ЦИК.“

Най-много места в новата комисия ще имат от „Прогресивна България“ - 7, следват „ГЕРБ-СДС“ с 3, „ПП-ДБ“ и „ДПС“ с по две и „Възраждане" с един представител. Разпределението e на база влезли в парламента формации, а не съставени по-късно групи.

Проф. Евелина Димитрова - секретар по правни въпроси на президента: „Прогресивна България“ - те биха имали мнозинство от осем членове. Максимално допустимия брой е 7. Това място трябва да бъде разпределено като се използват следващите по големина неиползвани остатъци: „ПП-ДБ“ и „ДПС“, които са равни. В тези случаи се прилага императивната разпоредба и мястото отива при по-малката парламентарна група.“

В случая това е ДПС.

Петър Витанов - „Прогресивна България": „Даваме си сметка, че законът ни ограничава до 7, въпреки значително надвишаващото обществено доверие.“ Проф. Костадин Ангелов - ГЕРБ-СДС: „Администрацията на президента коректно е изпълнила изискването на разписаните в закона изисквания.“

Някои обаче оспориха прилагането на метода.

Божидар Божанов - съпредседател на „Да, България": „Когато се достигне едно ограничение, наложено от закона - то партията, която е достигнала този максимум се изключва от последващи изчисления.“ Николай Деков - „Продължаваме промяната“: „Трябва представителите в ЦИК да бъдат пропорционални на представителството в НС.“ Проф. Красимир Калинов - "Възржадане": „Не може с 37 депутати да имате две места и с 21 депутати също да имате две места.“

ДПС припомниха, че през 2021г. „ДБ“ са подкрепили законодателната разпоредба за метода.

Станислав Анастасов - ДПС: „И тогава вашата „ДБ“ с 27 народни представители получава две места, а тогава БСП с 43 народни предсатвители също получава две места.“

Спорът продължи за това колко пъти да се приложи методът.

Илияна Йотова - президент на Република България: „Не оставяте нито капка съмнение, че разговорът е политически.“ Божидар Божанов - съпредседател на Да, България: „Tъй като явно няма да има промяна в указа, нашият единствен ход е да го оспорим пред КС.“

Тъй като „ГЕРБ-СДС“ и „ДПС“ имаха предложение за секретар и никой не отстъпи, беше изтеглен жребий. Така съдбата отреди: секретарят да бъде от „ГЕРБ-СДС“. Кандидатите за ЦИК ще бъдат изслушани на 12 юни.