Енчо Керязов награди с почетни плакети европейските ни медалисти по борба

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов награди с почетни плакети българските медалисти от европейските първенства по борба до 15 и до 17 години, проведени в Самоков. На церемонията бяха отличени и треньорите, допринесли за успехите на младите национали.

Българските състезатели спечелиха общо 14 медала и затвърдиха позициите на страната сред водещите сили в европейската борба. Керязов нарече младите таланти „бъдещето на българската борба“ и им пожела още по-големи успехи на международната сцена.