Мондиал 2026 започва този петък с грандиозно музикално шоу

Световното първенство по футбол започва този петък с музикално шоу от световна класа. Колумбийската суперзвезда Шакира ще изпълни официалната песен на турнира „Dai Dai“, която се очаква да се превърне в един от музикалните символи на Мондиала.

За Шакира това не е първо участие, свързано със световни първенства. Нейният хит „Waka Waka – This time for Africa“ от Мондиал 2010 се превърна в една от най-разпознаваемите футболни песни в историята.

В социалните мрежи се разпространяват кадри от подготовката за церемонията, включително деца от танцова група от Уганда, които репетират хореография, свързана с изпълнението на Шакира.

Церемонията по откриването ще даде старт на световното първенство с 48 отбора, което ще се проведе в САЩ и Мексико. Очакванията са милиони фенове по света да споделят както футболни срещи, така и музикалното шоу преди първия мач на турнира.