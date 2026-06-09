Евросъюза забранява еднократните пакетчета със сосове в ресторанти

От 12 август 2026 г. ресторанти, кафенета и заведения в ЕС няма да могат да предлагат еднократни пакетчета с кетчуп, майонеза, горчица и други сосове за консумация на място. Мярката е част от нов европейски регламент за намаляване на пластмасовите отпадъци.

Заведенията ще трябва да използват дозатори, бутилки за многократна употреба или други системи за повторно пълнене. Забраната не важи за храна за вкъщи, доставки по домовете, както и за болници и социални заведения.

Според данни на Европейската комисия, през 2022 г. всеки жител на ЕС е генерирал средно близо 187 кг отпадъци от опаковки. С новите мерки Брюксел цели до 2040 г. този обем да бъде намален с 15%.