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На 17 и 19 юни е Националното външно оценяване за седмокласниците

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Тази година Националното външно оценяване след 7-ми клас по български език и литература е на 17-ти юни – сряда, а по математика е на 19-ти юни – петък. И двата изпита са от 9:00 часа. Резултатите обикновено се обявяват в началото на юли, след което започва кандидатстването за гимназиите.

Дни преди матурите по български и математика, за седмокласниците отново на дневен ред излезе темата за промяна във формата на изпитите. Предложенията на МОН ще бъдат представени скоро, но преди въвеждането на каквито и да било промени, ще бъде проведено широко обществено обсъждане с участието на всички заинтересовани страни.

През тази учебна година вече имаше опит за промяна на изпита по математика чрез включване на елементи от природните науки. След недоволство от страна родители и последвали съдебни процедури, МОН се отказва от предвидените изменения и запази досегашния формат на изпита.

Паралелно с това, образователното министерство подготвя олекотяване на учебните програми, като целта е да бъде намалено съдържанието, определено като прекалено натоварващо за учениците.

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