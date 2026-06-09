Новините 09.06.2026 г.

Акценти за деня:

На 17 и 19 юни е Националното външно оценяване за седмокласниците

Тази година Националното външно оценяване след 7-ми клас по български език и литература е на 17-ти юни – сряда, а по математика е на 19-ти юни – петък. И двата изпита са от 9:00 часа. Резултатите обикновено се обявяват в началото на юли, след което започва кандидатстването за гимназиите.

Евросъюза забранява еднократните пакетчета със сосове в ресторанти

От 12 август 2026 г. ресторанти, кафенета и заведения в ЕС няма да могат да предлагат еднократни пакетчета с кетчуп, майонеза, горчица и други сосове за консумация на място. Мярката е част от нов европейски регламент за намаляване на пластмасовите отпадъци.

Звездата от „Игра на тронове“ Уна Чаплин гостува на AniVenture Comic Con

Звездата от „Игра на тронове“ и новата сага на „Аватар“ Уна Чаплин ще бъде специален гост на AniVenture Comic Con 2026. Събитието ще се проведе в София в средата на юли.

Планетите Венера и Юпитер днес ще се сближат

Любителите астрономи могат да наблюдават рядко небесно явление днес, когато планетите Венера и Юпитер видимо ще се сближат във вечерното небе. При ясно време, двете планети ще се виждат ниско над западния хоризонт малко преди 22:00 часа.

Китай успешно извърши първо изстрелване на нова ракета-носител

Китай успешно извърши първото изстрелване на новата ракета-носител Long March-12 от космодром във вътрешна Монголия. Ракетата изведе в орбита 10-та партида комуникационни спътници.

СПОРТ

Мондиал 2026 започва този петък с грандиозно музикално шоу

Световното първенство по футбол започва този петък с музикално шоу от световна класа. Колумбийската суперзвезда Шакира ще изпълни официалната песен на турнира „Dai Dai“, която се очаква да се превърне в един от музикалните символи на Мондиала.

Стриймъра Спийд представи песента си „Шампиони“, посветена на Мондиала

Песента „Шампиони“ на популярния стриймър Спийд за Световното първенство по футбол 2026 беше публикувана в края на май и бързо стана хит в социалните мрежи, н като много фенове я нарекоха „неофициалния химн на Мондиала“.

Националните отбори продължават да впечатляват с креативни представяния за Световното

Световното първенство по футбол наближава, а националните отбори продължават да впечатляват феновете с креативни представяния в социалните мрежи. Сред най-коментираните е видеото на националния отбор на Мароко, в което футболистите са изобразени като величествени лъвове, които се издигат от пустинния пясък и символично поемат към световната сцена.

Норвежките фенове загряват за Световното по футбол с впечатляваща вълна

Феновете на Норвегия вече загряват за Световното първенство по футбол. В социалните мрежи се разпространяват кадри от трибуните, на които хиляди норвежки запалянковци правят впечатляваща вълна, създавайки празнична атмосфера.

Енчо Керязов награди с почетни плакети европейските ни медалисти по борба

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов награди с почетни плакети българските медалисти от европейските първенства по борба до 15 и до 17 години, проведени в Самоков. На церемонията бяха отличени и треньорите, допринесли за успехите на младите национали.

Рекордно класиране за Александър Василев в световната ранглиста

Българският тенисист Александър Василев постигна рекордно класиране в световната ранглиста. Финалистът от US Open при юношите направи впечатляваш скок с цели 205 места и вече е номер 651 в света.

Пеп Гуардиола се срещна с вече пораснал фен на Сити отново след 10 години

Трогателна среща между Пеп Гуардиола и вече порасналия фен на Манчестър Сити Брейдън Бент развълнува футболните фенове. През 2016 г., когато Гуардиола пристига в Сити, клубът заснема видео със 7-годишния Брейдън. По време на разходка с такси, момчето казва на новия мениджър: „С теб ще спечелим всичко, но къде ще държим всички трофеи?“