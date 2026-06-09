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Наталия Ефремова: Една от основните задачи на "Кошница с грижа" е стимулиране на българското производство

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Когато разходите за транспорт са по-малки, веригата на доставка е по-къса и не се стига до повишаване на цената при продажба на дребн, заяви социалният министър

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Една от основните задачи на "Кошница с грижа" е стимулиране на българското производство, заяви Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика в предеването "Още от деня".

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: „Днес започва новата мярка „Кошница с грижа“. Това е съвсем доброволна инициатива. В нея ще бъдат включени минимум 30 продукта, за да помогнем на домакинствата чрез намаление от поне 15 процента на определен асортимент от артикули в хранителните магазини.“

Ефремова увери, че са проведени разговори с производители и че една от основните задачи на „Кошница с грижа“ е стимулирането на предлагането на български продукти. Тя подчерта, че когато разходите за транспорт са по-малки, веригата на доставка е по-къса и не се стига до повишаване на цената при продажба на дребно.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: Участието в нея е доброволно. Нищо не пречи и на по-малките магазини да се включат. От тази мярка ще могат да се възползват всички граждани, без значение от техните доходи.

Социалният министър заяви, че предстои да бъде обявена нова фаза на мярката „Избирам България“, насочена към вътрешната мобилност в страната.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: „Предстои да обявим нова фаза на мярката „Избирам България“, която вече е насочена към вътрешната мобилност в страната. Семейства – млади или по-опитни – могат да разгледат възможностите в населени места с до 50 хиляди души население, да намерят работа и да се установят там. И отново подпомагаме този процес с добавки за преместване на покъщнината, наем за период до 12 месеца и други мерки.“

По отношение на пенсиите Ефремова коментира.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: "Всички социални плащания ще бъдат гарантирани и ще бъдат изплащани в пълния им размер. Осигурителната система трябва да бъде базирана на принципа на приноса на хората в нея, за да могат те да черпят определени права и блага. Добавките нямат място във финансовата система, а в системата на социалното подпомагане."

Вижте повече във видеото

#кошница с грижа #Наталия Ефремова #министър на труда и социалната политика #цени #пенсии

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