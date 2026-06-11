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Военният министър: Не предвиждаме предоставянето на повече въоръжение на украинската армия

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Военният министър: Не предвиждаме предоставянето на повече въоръжение на украинската армия
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Страната ни няма да предоставя нова военна помощ на Украйна, заяви военният министър Димитър Стоянов.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „Ясно вече заявихме, че войната в Украйна няма да бъде решена на бойното поле. Виждаме една позиционна война и колкото и въоръжение да се трупа, единственото, което се получава, е загуба на човешки животи. На Украйна ѝ трябват повече хора, а не повече въоръжение. Тя има достатъчно много въоръжение от нашия тип. Така че ние не предвиждаме предоставянето на повече въоръжение на украинската армия.“

По думите на министър Стоянов 4 от общо десетте амеркански самолета временно са напуснали столичното летище "Васил Левски", за да освободят място за самолетите на държавните и правителствени ръководители, които пристигат утре в София за срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа.

Министърът на отбраната каза, че се очаква нова нота от САЩ за удължаване на престоя на самолетите у нас. Решението ще вземе правителството.

#няма да предоставя #военният министър #военна помощ #Димитър Стоянов #Украйна #България

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