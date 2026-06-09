След наводнението в село Тича: Пети ден жители и доброволци се борят с щетите

В село Тича днес започнаха да пристигат първите големи помощи, събрани от доброволци. Междувременно Общинският съвет в Котел днес гласува 25 хиляди евро еднократна помощ за пострадалите. 37-те пострадали къщи в селата Тича, Остра могила и Филаретово ще получат подкрепа. Очакванията са с държавната помощ да се съберат около 1500 евро на къща.

Доброволците в Котел апелират транспортни и куриерски фирми да помогнат за превоза на битова техника и мебели, защото е непосилно за дарителите да платят и транспорта.

Мария Христова, доброволец: „В момента разговаряме с една от куриерските фирми и силно се надяваме, че ще откликнат на молбата ни и ще успеят да помогнат да се справим с тази задача.“

Пети ден жители на селото и доброволци се борят с калта.

Водата в селото все още не е годна за пиене и готвене. Утре се очаква да излязат резултатите от пробите.

Семейството на Сашо и Роза от дни спи при роднини, а през деня чисти и суши стените на дома си и малкото останала покъщнина.

Роза, пострадала: „Ние хората трябва да се осъзнаваме, защото напоследък няма да има такъв живот.“

От водата са оцелели две ценни за семейството неща – Библията на Роза и акордеонът на Сашо. Той разказва как първия ден военните доброволци го накарали да свири, за да върви по-леко работата.

Сашо, пострадал: „Направете, вика, една музика тука. Ама не е хубаво бе, ние плачем, пък за музика… Моля ви се бе! И направихме една песен там.“

И днес музиката съпътства село Тича и в добро, и в лошо.