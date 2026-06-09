БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бюджетната комисия прие на първо четене тегленето на нов...
Чете се за: 03:17 мин.
Любомир Николов е новият и.д. главен секретар на МВР
Чете се за: 01:17 мин.
Съдът остави за постоянно в ареста единия обвиняем за...
Чете се за: 04:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

100 000 евро обезщетение за Явор Златанов заради "Осемте джуджета"

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Запази
100 000 евро обезщетение за Явор Златанов заради "Осемте джуджета"
Снимка: БГНЕС/Архив
Слушай новината

Явор Златанов осъди прокуратурата на първа инстанция за обезщетение в размер на 100 000 евро заради задържането му и повдигането на обвинения по казуса, придобил известност като "Осемте джуджета". Според съдия Мария Запрянова действията на прокуратура срещу Явор Златанов са били следствие на желанието да бъде взето имуществото му.

Съдебният състав е изготвил впечатляващите 95 страници с мотиви, от които става ясно, че задържането и повдигането на обвинения срещу Явор Златанов са били тенденциозни, а не легитимно разследване на извършено престъпление.

Съдия Запрянова намира още, че чл. 18 от Европейската конвенция за правата на човека (във връзка с чл. 5), според който допустимите ограничения на права и свободи не могат да се прилагат с цел, различна от тази, за чието осъществяване са предвидени. С ареста на Златанов, според съда е било нарушено правото му на свобода и сигурност, защото целта не е била провеждане на законно разследване, а арестът е бил използван "като инструмент на принуда в имуществен конфликт".

Казусът стана известен като "Осемте джуджета" и за него се разбра заради спор в семейния бизнес с производството на асансьори между баща и син Илия Златанов и Явор Златанов.

В края на юни 2019 г. Златанов - баща бил посъветван да потърси съдействие за решаване на спора от Петьо Петров - Еврото и отишъл в ресторанта "Осемте джуджета". Само ден по-късно, тогава главния прокурор Иван Гешев обединява три преписки по предишни жалби на Илия Златанов срещу сина му Явор Златанов. А няколко дни по-късно е подадена и четвърта жалба. След това е образувано и разследването срещу Златанов - син.

#Явор Златанов # обезщетение #Осемте джуджета

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно има гонки
2
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно...
Ръководителят "Транспорт" на частния превозвач от катастрофата на "Челопешко шосе" пред БНТ
3
Ръководителят "Транспорт" на частния превозвач от...
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката катастрофа на "Челопешко шосе"
4
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката...
Счупен гръбнак отложи делото срещу единия от обвиняемите за катастрофата с автобус на „Челопешко шосе“
5
Счупен гръбнак отложи делото срещу единия от обвиняемите за...
Експеримент на мястото на катастрофата на „Челопешко шосе“ показва проблеми с видимостта и инфраструктурата
6
Експеримент на мястото на катастрофата на „Челопешко...

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
3
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
4
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
5
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети, тел и други отпадъци, установиха учени
6
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети,...

Още от: Сигурност и правосъдие

Димитър Стоянов: Разходите за отбрана ще достигнат 5% от БВП до 2030 г.
Димитър Стоянов: Разходите за отбрана ще достигнат 5% от БВП до 2030 г.
Любомир Николов е новият и.д. главен секретар на МВР Любомир Николов е новият и.д. главен секретар на МВР
Чете се за: 01:17 мин.
Съдът остави за постоянно в ареста единия обвиняем за катастрофата на "Челопешко шосе" Съдът остави за постоянно в ареста единия обвиняем за катастрофата на "Челопешко шосе"
Чете се за: 04:15 мин.
Съдът остави в ареста обвинените за 250 кг марихуана край Зимница Съдът остави в ареста обвинените за 250 кг марихуана край Зимница
Чете се за: 01:35 мин.
Няма пречки за регистрацията на партия "Прогресивна България", съдът ще се произнесе в срок Няма пречки за регистрацията на партия "Прогресивна България", съдът ще се произнесе в срок
Чете се за: 01:02 мин.
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката катастрофа на "Челопешко шосе" Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката катастрофа на "Челопешко шосе"
12687
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

100 000 евро обезщетение за Явор Златанов заради "Осемте джуджета"
100 000 евро обезщетение за Явор Златанов заради "Осемте...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със 7,8% Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със 7,8%
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Съдът остави за постоянно в ареста единия обвиняем за катастрофата на "Челопешко шосе" Съдът остави за постоянно в ареста единия обвиняем за катастрофата на "Челопешко шосе"
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
15-годишният загинал в катастрофа в Тетевенско, се успал за училище и изпуснал автобуса 15-годишният загинал в катастрофа в Тетевенско, се успал за училище и изпуснал автобуса
Чете се за: 01:37 мин.
Регионални
Любомир Николов е новият и.д. главен секретар на МВР
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Димитър Стоянов: Разходите за отбрана ще достигнат 5% от БВП до...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Работник пострада след удар от волтова дъга край Камено
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Астронавтите на НАСА ще носят скафандри, разработени с помощта на...
Чете се за: 02:20 мин.
Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ