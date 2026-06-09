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Слънчево време с изолирани следобедни превалявания и гръмотевици днес и утре

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Снимка: Татяна Добролюбова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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И в следобедните часове ще бъде предимно слънчево, но на места, главно в североизточните и планинските райони, ще има валежи и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат – между 27° и 32°, в София – около 28°, по Черноморието – от 22° до 26°. Ще духа слаб вятър – от изток-североизток.

Слънчево време се очаква в по-голямата част от страната и утре, със следобедни превалявания и гръмотевици, отново – главно в планинските и североизточните райони. Максималните температури още ще се повишат и ще бъдат – между 30° и 35°, в София – около 30°, в крайните североизточни райони и по Черноморието – между 23° и 29°. Вятърът ще е слаб, до умерен – от изток, на морския бряг – от изток-югоизток.

В сутрешните часове и по Черноморието, ще има намалена видимост, но през деня ще бъде слънчево. Температурата на морската вода е 22° - 23°.

И в планините преди обяд ще преобладава слънчево време. В следобедните часове, главно в Рило-Родопската област и западните, и централните дялове на Стара планина ще превали и прегърми. По най-високите планински части ще духа – слаб и умерен, северозападен вятър.

В четвъртък ще бъде слънчево, но около и след обяд, на много места ще има валежи и гръмотевици, повишава се и вероятността за градушки. В петък вятърът ще се усили, а температурите ще се понижат съществено. Очакват се значителни валежи и мощни гръмотевични бури. През нощта срещу събота интензивните валежи ще са вече главно в Източна България.

През почивните дни температурите слабо ще се повишат, но ще остане хладно за сезона. Ще преобладава слънчево време, но в неделя ще има райони със следобедни валежи и гръмотевици.

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#слаби валежи от дъжд #предимно слънчево #предимно слънчево време #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

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