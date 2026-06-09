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БОК показа тревожното състояние на централата си

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Спорт
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Най-фрапиращите кадри са от мазето на сградата, където се помещава целият архив на БОК.

БОК сграда
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Новото ръководство на Българския олимпийски комитет (БОК) позволи на журналисти да надникнат в сградата на централата и да видят какво е състоянието ѝ.

БОК алармира за изключителното лошо състояние на материалната база, в която се помещава централата. Най-фрапиращите кадри са от мазето на сградата, където се помещава целият архив на БОК.

Също така голямата въпросителна е къде ще се проведе събранието на Централното бюро. Главният секретар Данаил Димов съобщава, че всеки път се наема помещение.

„Поканихме ви, за да видите при какви условия е работил и трябва да работи БОК. Последните 20 години той работи в тези условия, които виждате. Това е най-голямата зала в сградата. Тук би трябвало да се провежда събрание на Изпълнителното бюро, което всички знаете, че се състои от 21 човек. Виждате, че тук това няма как да се случва. Това, което виждате в момента и ще видите в Олимпийския комитет е след 3 седмици ударно почистване. Изхвърлиха се тонове боклуци“, каза Димов.

Подробности вижте във видеото!

#Данаил Димов #Български олимпийски комитет (БОК)

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