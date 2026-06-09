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Президентът Илияна Йотова: ЦИК е в основата на демократичните процеси в България

Милена Кирова от Милена Кирова
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На "Дондуков" 2 започнаха консултации за избор на нов състав на ЦИК

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Президентът Илияна Йотова започна днес консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание за избор на нов състав на Централната избирателна комисия. На срещата политическите формации трябва да постигат съгласие за председател и секретар на ЦИК, като всяка от тях има право на един представител в ръководството на комисията.

Партиите и коалициите от 52-рото Народно събрание представят и конкретните кандидатури за 15-членния състав на Централната избирателна комисия. Този състав на ЦИК се попълва от партиите и коалициите, които намериха място в новия парламент, а не от групите, които по-късно бяха конституирани. "Продължаваме Промяната" и "Демократична България" се явиха заедно на изборите, но след това конституираха две отделни парламентарни групи в Народното събрание. Легитимността на институциите, които представляваме, всъщност се дължи на Централната избирателна комисия, заяви в началото на срещата президентът Илияна Йотова.

Илияна Йотова, президент на България: "ЦИК е една от институциите, които стоят в основата на демократичните процеси. Това е нашето право. Кодексът възлага цялата отговорност на ЦИК. Тя трябва да гарантира, че изборите са честни и прозрачни и каквито и претенции да имаме - от отпечатване на бюлетините до предаването, трябва да отдадем дължимото на ЦИК за отговорността. Доверието на хората към ЦИК е нейният авторитет".

проф. Евелина Димитрова, секретар по правни въпроси на президента: "Прогресивна България" биха имали мнозинство от 8 членове. Максимално допустимият брой е 7. Това място трябва да бъде разпределено. Това са остатъците на ПП-ДБ и ДПС, които са равни и се използва член 49 и мястото отива при по-малката група."

Божидар Божанов, "Демократична България": "Това дописва закона. Когато се достигне ограничение, наложено от закона - то партията, която е достигнала този максимум се изключва от последващи решения".

Станислав Анастасов, ДПС: "Нещата, които цитирахте не се отнасят до чл. 46 от Изборния кодекс. Редакцията сте гласували с ИТН. Тогава ДБ получава две места. БСП с повече депутати също получава две места. Тогава не сте протестирали, а защо сега протестирате."

Петър Витанов, "Прогресивна България": "Все се надявах да избегнем политическите интерпретации, защото без съмнение законодателството и прозрачността е важно. Аз смятам, че спорът не би следвало да е математически. Считам, че този метод би следвало да се приложи преди самото начало, а не след изваждане на "Прогресивна България" от уравнението. Не мога да се съглася, че може да останем с непопълнен състав."

проф. Костадин Ангелов, ГЕРБ: "Квотата на ГЕРБ е изчислена правилно. Администрацията на президента коректно е изпълнила разписаните в закона изисквания."

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